Ремейк Resident Evil Veronica получит полную поддержку PS5 Pro на старте

Анонсированный на Summer Game Fest ремейк Resident Evil: Veronica получит полную оптимизацию под консоль PlayStation 5 Pro прямо в день выхода. Об этом стало известно из обновленной карточки товара в цифровом магазине PlayStation Store.

Проект получит официальную маркировку «PS5 Pro Enhanced». Это гарантирует интеграцию технологии интеллектуального апскейлинга PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), а также стабильную кадровую частоту вплоть до 120 FPS при разрешении 4K. Разработчики планируют задействовать ИИ-аппаратные мощности обновленной консоли для улучшения трассировки лучей и повышения общей детализации графики.

Официальный релиз ремейка запланирован на 2027 год. Игра посетит ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.