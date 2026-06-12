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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 521 оценка

Ремейк Resident Evil Veronica получит полную поддержку PS5 Pro на старте

Gruz_ Gruz_

Анонсированный на Summer Game Fest ремейк Resident Evil: Veronica получит полную оптимизацию под консоль PlayStation 5 Pro прямо в день выхода. Об этом стало известно из обновленной карточки товара в цифровом магазине PlayStation Store.

Проект получит официальную маркировку «PS5 Pro Enhanced». Это гарантирует интеграцию технологии интеллектуального апскейлинга PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), а также стабильную кадровую частоту вплоть до 120 FPS при разрешении 4K. Разработчики планируют задействовать ИИ-аппаратные мощности обновленной консоли для улучшения трассировки лучей и повышения общей детализации графики.

Официальный релиз ремейка запланирован на 2027 год. Игра посетит ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Консоли
11
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Frost_47

Надеюсь увидеть next gen апдейт этой игры для PS6 в будущем.

1
AlluringJake

Круто! Очень рад, моя Прошка будет довольна))).

1
Death to Spies

Ясно, ну ладно)