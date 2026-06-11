Ремейк Resident Evil Veronica сохранит хронологию серии и не заменит собой оригинальную RE5

Компания Capcom официально опровергла фанатские теории о том, что грядущий ремейк Resident Evil Veronica исключит пятую часть франшизы из общего канона. Причиной бурных обсуждений в игровом сообществе стала официальная аббревиатура проекта — «RE:V», представленная в дебютном тизере на Summer Game Fest 2026.

Ошибочно приняв латинскую «V» за римскую цифру 5, игровое сообщество спровоцировало волну спекуляций в прессе. Журналисты и блогеры мгновенно подхватили теорию о том, что издатель планирует масштабную ревизию канона и полную сюжетную переработку оригинальной Resident Evil 5, вышедшей в 2009 году.

Ситуацию полностью прояснил продюсер проекта Ёсиаки Хирабаяси в рамках недавней сессии вопросов и ответов. Он подчеркнул, что сокращение указывает исключительно на заглавную букву имени «Veronica» и не несет в себе никаких скрытых хронологических или нумерационных смыслов.

Несмотря на то что грядущий проект станет уже пятым ремейком в портфолио Capcom, разработчики категорически исключают возможность «стирания» прошлых релизов. Подобное решение обернулось бы серьезными репутационными рисками, ведь оригинальная Resident Evil 5 остается коммерчески самой успешной частью франшизы, разошедшейся по миру тиражом более 19 миллионов экземпляров.