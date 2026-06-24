Ремейк Resident Evil Veronica выйдет на Nintendo Switch 2 с поддержкой HDR и amiibo

Новый Resident Evil Veronica получил официальную страницу на Nintendo Switch 2, где игру уже можно добавить в список желаемого. В описании тайтла указаны поддерживаемые режимы (от портативного до ТВ), поддержка одиночной игры, список языков и релизное окно — 2027 год.

Региональные страницы для США и других стран содержат аналогичные данные. Исключением стала Япония: там в описании проекта дополнительно заявлены поддержка технологии NFC (для фигурок amiibo), HDR и несжатого объемного звука в формате Linear PCM.

Capcom пока официально не анонсировала фигурки amiibo для новой «Вероники». При этом у компании уже есть опыт подобного партнерства с Nintendo: в рамках релиза Resident Evil Requiem были подготовлены фигурки Грейс Эшкрофт и Леона С. Кеннеди, выход которых запланирован на июль этого года.

Ранее страницы ремейка появились в цифровых магазинах PlayStation, Xbox и Steam, где за игрой уже следит более миллиона потенциальных пользователей. По заявлению разработчиков, они с уважением относятся к сюжету оригинала 2000 года, однако игроков ждут значительные изменения в событиях, персонажах, кат-сценах и самой структуре повествования.