Resident Evil Code: Veronica бьет рекорды по добавлению в список желаемого Steam после Summer Game Fest 2026

По итогам прошедшего Summer Game Fest 2026, ремейк хоррора Resident Evil Code: Veronica показал впечатляющие результаты, став лидером по числу добавлений в список желаемого Steam среди всех представленных на мероприятии игр.

Согласно аналитике Риса Эллиота, главы отдела рыночных исследований Alinea Analytics (чьи данные ранее публиковали IGN, BBC и The Guardian), ремейк культовой части смог привлечь внимание сотен тысяч геймеров. Уже к 8 июня количество пользователей, ожидающих игру, превысило 522000, что поставило Veronica на первое место среди всех анонсов SGF.

Особенно впечатляет динамика роста. По оценкам Alinea, новая часть набирает вишлисты в 1.5 раза быстрее, чем это делала Resident Evil Requiem на аналогичном этапе маркетинговой кампании после своего анонса в 2025 году.

Аналитики также изучили портрет среднестатистического фаната, ожидающего игру. Из более чем полумиллиона пользователей Steam:

55% играли в ремейк Resident Evil 2.

играли в ремейк Resident Evil 2. 53% играли в ремейк Resident Evil 4.

играли в ремейк Resident Evil 4. 47% играли в Resident Evil Requiem.

играли в Resident Evil Requiem. 10% играли в Pragmata.

Такой мощный старт для игры, возвращения которой фанаты ждали почти два десятилетия, говорит о том, что Capcom вновь угадала с выбором материала для переосмысления.