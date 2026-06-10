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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 517 оценок

Resident Evil Code: Veronica бьет рекорды по добавлению в список желаемого Steam после Summer Game Fest 2026

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По итогам прошедшего Summer Game Fest 2026, ремейк хоррора Resident Evil Code: Veronica показал впечатляющие результаты, став лидером по числу добавлений в список желаемого Steam среди всех представленных на мероприятии игр.

Добро пожаловать в Париж: Состоялся долгожданный анонс ремейка Resident Evil Code Veronica - выход уже в 2027 году

Согласно аналитике Риса Эллиота, главы отдела рыночных исследований Alinea Analytics (чьи данные ранее публиковали IGN, BBC и The Guardian), ремейк культовой части смог привлечь внимание сотен тысяч геймеров. Уже к 8 июня количество пользователей, ожидающих игру, превысило 522000, что поставило Veronica на первое место среди всех анонсов SGF.

Особенно впечатляет динамика роста. По оценкам Alinea, новая часть набирает вишлисты в 1.5 раза быстрее, чем это делала Resident Evil Requiem на аналогичном этапе маркетинговой кампании после своего анонса в 2025 году.

Аналитики также изучили портрет среднестатистического фаната, ожидающего игру. Из более чем полумиллиона пользователей Steam:

  • 55% играли в ремейк Resident Evil 2.
  • 53% играли в ремейк Resident Evil 4.
  • 47% играли в Resident Evil Requiem.
  • 10% играли в Pragmata.

Такой мощный старт для игры, возвращения которой фанаты ждали почти два десятилетия, говорит о том, что Capcom вновь угадала с выбором материала для переосмысления.

Индустрия
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9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Hall_1920

я вхожу в тот самый процент людей, кто во всё это (вышеперечисленное) играл

4
FR1DRIX

Что за люди добавляют этот кал в вишлист?

4
caliskan

Хорошо что ее выпускают, а не убогую 5ку

2
Death to Spies

И это хорошо! Еще и с полной русской локализации!))

Чужой Изолента 2, тоже с полной локализацией будет! ))

Ремастер трилогии хитман классик, тоже полностью на русском будет!))

SERGEY-SP

щас главное не обо ться им как с 3 ремейком!И не вырезать пол оригинала!