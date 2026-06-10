Resident Evil Code: Veronica бьет рекорды по добавлению в список желаемого Steam после Summer Game Fest 2026

По итогам прошедшего Summer Game Fest 2026, ремейк хоррора Resident Evil Code: Veronica показал впечатляющие результаты, став лидером по числу добавлений в список желаемого Steam среди всех представленных на мероприятии игр.
Согласно аналитике Риса Эллиота, главы отдела рыночных исследований Alinea Analytics (чьи данные ранее публиковали IGN, BBC и The Guardian), ремейк культовой части смог привлечь внимание сотен тысяч геймеров. Уже к 8 июня количество пользователей, ожидающих игру, превысило 522000, что поставило Veronica на первое место среди всех анонсов SGF.
Особенно впечатляет динамика роста. По оценкам Alinea, новая часть набирает вишлисты в 1.5 раза быстрее, чем это делала Resident Evil Requiem на аналогичном этапе маркетинговой кампании после своего анонса в 2025 году.
Аналитики также изучили портрет среднестатистического фаната, ожидающего игру. Из более чем полумиллиона пользователей Steam:
- 55% играли в ремейк Resident Evil 2.
- 53% играли в ремейк Resident Evil 4.
- 47% играли в Resident Evil Requiem.
- 10% играли в Pragmata.
Такой мощный старт для игры, возвращения которой фанаты ждали почти два десятилетия, говорит о том, что Capcom вновь угадала с выбором материала для переосмысления.
я вхожу в тот самый процент людей, кто во всё это (вышеперечисленное) играл
Что за люди добавляют этот кал в вишлист?
Хорошо что ее выпускают, а не убогую 5ку
И это хорошо! Еще и с полной русской локализации!))
Чужой Изолента 2, тоже с полной локализацией будет! ))
Ремастер трилогии хитман классик, тоже полностью на русском будет!))
щас главное не обо ться им как с 3 ремейком!И не вырезать пол оригинала!