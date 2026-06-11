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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 521 оценка

Resident Evil Code: Veronica достигла 1 млн добавлений в списки желаний

monk70 monk70

Компания Capcom сообщила, что хоррор Resident Evil: Veronica преодолел отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого в Steam и PlayStation 5.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, отметив:

Безумный ужас ждёт миллион из вас, кто добавил Resident Evil: Veronica в список желаний. Спасибо!

Также Capcom подтвердила, что возможность добавить игру в список желаемого на других платформах появится позднее.

Такой результат демонстрирует высокий интерес аудитории к возвращению одной из самых любимых частей серии Resident Evil. Хотя дата выхода проекта пока не раскрыта, миллион вишлистов на раннем этапе является важным показателем ожиданий со стороны поклонников франшизы.

Индустрия
10
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
RuddyNostroph

С большим предвкушением ожидаю Веронику. Вообще Capcom молодцы. Нас теперь походу каждый год ждёт по Резиденту. Учитывая, что в работе ещё находиться Зеро, которая скорее всего выйдет в 28 году. А там не так далеко до новой части будет.

3
SSRIs

Куй железо пока горячо

2
Death to Spies

Все ждут очень много лет, этот ремейк!

1
Rio17

Ещё бы 😏

1
Jevgenij D

Не удивительно

1
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