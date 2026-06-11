Resident Evil Code: Veronica достигла 1 млн добавлений в списки желаний

Компания Capcom сообщила, что хоррор Resident Evil: Veronica преодолел отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого в Steam и PlayStation 5.
Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, отметив:
Безумный ужас ждёт миллион из вас, кто добавил Resident Evil: Veronica в список желаний. Спасибо!
Также Capcom подтвердила, что возможность добавить игру в список желаемого на других платформах появится позднее.
Такой результат демонстрирует высокий интерес аудитории к возвращению одной из самых любимых частей серии Resident Evil. Хотя дата выхода проекта пока не раскрыта, миллион вишлистов на раннем этапе является важным показателем ожиданий со стороны поклонников франшизы.
С большим предвкушением ожидаю Веронику. Вообще Capcom молодцы. Нас теперь походу каждый год ждёт по Резиденту. Учитывая, что в работе ещё находиться Зеро, которая скорее всего выйдет в 28 году. А там не так далеко до новой части будет.
Куй железо пока горячо
Все ждут очень много лет, этот ремейк!
Ещё бы 😏
Не удивительно