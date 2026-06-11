Resident Evil Code: Veronica достигла 1 млн добавлений в списки желаний

Компания Capcom сообщила, что хоррор Resident Evil: Veronica преодолел отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого в Steam и PlayStation 5.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, отметив:

Безумный ужас ждёт миллион из вас, кто добавил Resident Evil: Veronica в список желаний. Спасибо!

Также Capcom подтвердила, что возможность добавить игру в список желаемого на других платформах появится позднее.

Такой результат демонстрирует высокий интерес аудитории к возвращению одной из самых любимых частей серии Resident Evil. Хотя дата выхода проекта пока не раскрыта, миллион вишлистов на раннем этапе является важным показателем ожиданий со стороны поклонников франшизы.