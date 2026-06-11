Resident Evil Code: Veronica достигла 1 млн добавлений в списки желаний - за 5 дней после анонса

Компания Capcom сообщила, что хоррор Resident Evil: Veronica преодолел отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого в Steam и PlayStation 5.
Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, отметив:
Безумный ужас ждёт миллион из вас, кто добавил Resident Evil: Veronica в список желаний. Спасибо!
Также Capcom подтвердила, что возможность добавить игру в список желаемого на других платформах появится позднее.
Такой результат демонстрирует высокий интерес аудитории к возвращению одной из самых любимых частей серии Resident Evil. Хотя дата выхода проекта пока не раскрыта, миллион вишлистов на раннем этапе является важным показателем ожиданий со стороны поклонников франшизы.
Не прошло и недели со дня анонса, и о ремейке известно по сути только два момента (год релиза и вид от 3 лица), но уже образовалась кучка недовольных, кидающих го8но под новости об игре и под коменты 🤦♂️
С большим предвкушением ожидаю Веронику. Вообще Capcom молодцы. Нас теперь походу каждый год ждёт по Резиденту. Учитывая, что в работе ещё находиться Зеро, которая скорее всего выйдет в 28 году. А там не так далеко до новой части будет.
Все ждут очень много лет, этот ремейк!
Куй железо пока горячо
Не удивительно