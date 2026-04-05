Resident Evil Code Veronica Remake всё ближе: RE Engine обновился для "динамического огня" и Клэр Редфилд 2.0

Пока Capcom хранит официальное молчание, внутренние обновления движка RE Engine говорят громче любых анонсов. В базе данных разработчиков зафиксированы масштабные изменения, которые прямо указывают на активную фазу производства ремейка культовой «Вероники».
В движок была добавлена поддержка технологии «Dynamic Fire». Согласно примечаниям к обновлению, эта система создавалась специально для этапов «Горящий особняк Эшфорд» и «Пламя». Для фанатов серии это звучит как однозначное подтверждение: разработчики готовят почву для демонстрации способностей Алексии Эшфорд, чьи атаки в оригинале были неразрывно связаны с огнем и самовозгоранием крови.
Система динамического пламени обещает сделать пожар в особняке не просто фоновой декорацией, а живой, опасной стихией, реагирующей на действия игрока.
Но на огне сюрпризы не заканчиваются. В RE Engine обнаружено обновление «Hair Strand 2.0» — это продвинутая симуляция структуры и физики волос. Самое интересное скрыто в названии связанного файла — CV_Claire_Model.
Это означает две вещи:
- Модель Клэр Редфилд для ремейка уже полностью готова.
- Визуальное исполнение Клэр превосходит всё, что мы видели ранее.
Судя по готовности моделей и внедрению специфических «огненных» технологий, работа над игрой идет полным ходом. Capcom явно не собирается делать «просто ремейк», а готовит настоящий графический некстген, используя Code Veronica как полигон для обкатки самых продвинутых возможностей своего движка.
Капком вообще молодцы — годноту делают на нетребовательном движке с очень приятной графикой.
Надеюсь внешка Клэр будет с той же актрисы, что и в ремейке второй части. Симпотяжка.
Ненавижу эту часть это гумно ненужное никому, капком идёт раком, после своей никчёмный реквием 9, сдулись совсем,конторка ремейков по своему сериалу. У меня всё и точка с запятой.,
Господи, мои глаза! Что это за ужас!? Доярка из Мухосранска и сладкий фeмбой для японских гoмoсексуалистов! КрэпКам, за что ты с нами так!?
Источник - бурное воображение автора поста?