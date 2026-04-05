Resident Evil Code Veronica Remake всё ближе: RE Engine обновился для "динамического огня" и Клэр Редфилд 2.0

Пока Capcom хранит официальное молчание, внутренние обновления движка RE Engine говорят громче любых анонсов. В базе данных разработчиков зафиксированы масштабные изменения, которые прямо указывают на активную фазу производства ремейка культовой «Вероники».

В движок была добавлена поддержка технологии «Dynamic Fire». Согласно примечаниям к обновлению, эта система создавалась специально для этапов «Горящий особняк Эшфорд» и «Пламя». Для фанатов серии это звучит как однозначное подтверждение: разработчики готовят почву для демонстрации способностей Алексии Эшфорд, чьи атаки в оригинале были неразрывно связаны с огнем и самовозгоранием крови.

Система динамического пламени обещает сделать пожар в особняке не просто фоновой декорацией, а живой, опасной стихией, реагирующей на действия игрока.

Но на огне сюрпризы не заканчиваются. В RE Engine обнаружено обновление «Hair Strand 2.0» — это продвинутая симуляция структуры и физики волос. Самое интересное скрыто в названии связанного файла — CV_Claire_Model.

Это означает две вещи:

Модель Клэр Редфилд для ремейка уже полностью готова.

Визуальное исполнение Клэр превосходит всё, что мы видели ранее.

Судя по готовности моделей и внедрению специфических «огненных» технологий, работа над игрой идет полным ходом. Capcom явно не собирается делать «просто ремейк», а готовит настоящий графический некстген, используя Code Veronica как полигон для обкатки самых продвинутых возможностей своего движка.