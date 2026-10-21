Resident Evil Code: Veronica виновна в уходе серии в экшен и появлении RE5 и RE6 - так считает бывший разработчик

Бывший старший менеджер Capcom Мигель Корти, приложивший руку к созданию Resident Evil 7, выступил с неожиданной критикой классического наследия франшизы. По словам разработчика, именно признанная фанатами Resident Evil: Code: Veronica 2000 года оказала прямое негативное влияние на развитие вселенной, запустив необратимый процесс ее превращения в голливудский боевик с упором в бездумный экшен.

Ветеран японской компании поделился в серии публикаций в социальной сети Bluesky. Корти отметил, что современное сообщество привыкло винить в уходе от канонов сурвайвал-хоррора Resident Evil 5 и Resident Evil 6, забывая, где именно зародились эти тенденции:

Все всегда превозносят первые три части Resident Evil и словно забывают о Code Veronica. Между тем от нее идет прямая линия к RE5 и RE6. Именно в Code Veronica серия впервые сошла с рельсов, попытавшись запихнуть на диск для Dreamcast столько разрозненных локаций, пафоса и сюжетных нагромождений, сколько физически было возможно.

В качестве примера Корти указал на вступительный синематик игры. В отличие от камерного хоррора оригинальной трилогии, вступительная сцена с Клэр Редфилд представляла собой чистый оммаж боевикам Джона Ву и фильму «Крепкий орешек» — со стрельбой с двух рук из пистолетов-пулеметов в падении, акробатическими трюками и взрывами вертолетов, в которых не осталось ничего от атмосферы ужаса и уязвимости.

Кроме того, экс-менеджер раскрыл давний раскол внутри самой Capcom. По его словам, многие ведущие авторы студии всерьез считали Code: Veronica лучшей игрой франшизы до эпохи Resident Evil 4, тогда как сам Корти постоянно доказывал руководству превосходство выверенной формулы классической Resident Evil 2. Специалист признал свою предвзятость к проекту именно из-за того, что избыточный масштаб и акцент на зрелищности в итоге завели серию в творческий тупик середины 2010-х годов.

Впрочем, теперь у разработчиков есть шанс переосмыслить спорные элементы первоисточника и сделать акцент на психологическом давлении и саспенсе. Полноценный ремейк Resident Evil Code: Veronica от Capcom обещает выйти уже в следующем году.