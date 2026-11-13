Resident Evil Code: Veronica X получила ещё один ПК-порт на основе версии PS3 с поддержкой 4K, 60 FPS и FSR 3.1

Классическая Resident Evil Code: Veronica X получила ещё один неофициальный ПК-порт, на этот раз созданный на основе HD-версии игры для PlayStation 3. Проект под названием RE-Code-Veronica-PS3-HD-Recomp-PC разрабатывается энтузиастом Kastiel с использованием технологии статической рекомпиляции. Недавно он выпустил обновление 1.5.5, которое значительно улучшило производительность, плавность анимаций и совместимость с современным оборудованием.

Одним из главных достоинств порта стала поддержка 60 FPS для европейской, американской и японской версий игры. Поскольку оригинальная игровая логика рассчитана на 30 кадров в секунду, разработчику пришлось адаптировать отдельные механики под повышенную частоту кадров. Теперь движения персонажей, противников и камеры выглядят значительно плавнее. Дополнительно реализована AMD FSR 3.1 Frame Generation, позволяющая повысить отображаемую частоту до 120 FPS за счёт генерации промежуточных кадров.

Серьёзные улучшения затронули работу шейдеров, отвечающих за освещение, материалы и графические эффекты. Разработчик подготовил 5517 комбинаций, которые предварительно компилируются при первом запуске. Это помогает устранить большинство кратковременных зависаний при появлении новых локаций и противников. Также исправлены таймеры самоуничтожения, которые ранее при 60 FPS могли работать вдвое быстрее положенного.

ПК-порт поддерживает разрешение 4K, настройку динамических теней, глубины резкости и других графических эффектов. Дополнительно доступен пакет HD-текстур размером около 9,8 ГБ, заметно повышающий детализацию окружения. Предусмотрена и современная схема управления по аналогии с Resident Evil HD Remaster, хотя классическое танковое управление также осталось доступным.

Среди дополнительных возможностей присутствуют отображение здоровья и боеприпасов, быстрое переключение оружия, ручная перезарядка, сохранение в произвольных местах и пропуск анимаций открытия дверей. Большинство улучшений можно отключить, сохранив игровой процесс максимально близким к оригиналу.

В отличие от обычной эмуляции PlayStation 3, проект использует статическую рекомпиляцию, при которой машинный код игры преобразуется для выполнения на современных компьютерах. Это позволяет снизить часть вычислительных затрат и упростить внедрение дополнительных функций. При этом разработка продолжается, поэтому возможны ошибки и проблемы совместимости. Для запуска потребуется собственная копия игры для PS3 и видеокарта с поддержкой DirectX 12.