Resident Evil Code: Veronica X получила нативный ПК-порт с онлайн-кооперативом, видом из-за плеча и модами

Энтузиасты выпустили recvx-enhanced-port — неофициальный нативный ПК-порт Resident Evil Code: Veronica X, основанный на декомпиляции оригинальной версии для PlayStation 2. Проект уже предлагает готовые сборки для Windows и Linux и не требует запуска игры через полноценный эмулятор.

Оригинальный игровой код и платформенный слой PS2 компилируются непосредственно для ПК, тогда как отдельные компоненты консоли, включая GS, VU, DMA, звуковой драйвер, дисковод, карту памяти и контроллер, эмулируются только на соответствующих границах системы. Наиболее ресурсоёмкие элементы при этом заменены нативными реализациями.

Порт получил значительно улучшенный рендерер с выводом трёхмерной графики и текстур непосредственно через GPU. Поддерживаются широкоформатные разрешения вплоть до ультрашироких мониторов, внутреннее разрешение можно увеличить до восьми раз, а промежуточные кадры способны выводиться с частотой обновления дисплея при сохранении оригинальной игровой логики на 30 FPS. Также предусмотрена поддержка HD-текстурных паков, созданных для PCSX2.

Одной из наиболее необычных возможностей стал онлайн-кооператив для двух игроков. Проект поддерживает прямое соединение, автоматическое подключение и работу через relay-сервер, лобби, коды приглашений и пароли. Игроки могут обмениваться предметами, использовать общий или раздельный лут, сохранять инвентарь напарника и повторно подключаться после сбоя.

Авторы также добавили необязательный режим от третьего лица с камерой из-за плеча, свободным прицеливанием и управлением мышью и клавиатурой. Для классических фиксированных камер доступна современная схема управления в духе HD-ремастеров Resident Evil. Дополнительно реализованы замена моделей персонажей, случайная расстановка противников, генератор врагов, модификации комнат, неограниченное количество файлов сохранений и полноценное переназначение клавиатуры, мыши и геймпада.

Актуальная предварительная версия 0.6.7 дополнительно улучшила кооператив, исправила зависания при переходах между изменёнными комнатами и доработала управление в режиме от третьего лица. В предыдущих сборках также появились автоматическое перемещение по лестницам, более точная система попаданий и улучшения производительности в сценах с большим количеством двумерных эффектов.

Проект пока имеет статус ранней разработки, поэтому авторы предупреждают о возможных ошибках. Значительная часть кода, инструментов и документации создавалась при помощи моделей Claude, а OpenAI Codex использовался для части инструментов работы с картами. Результаты при этом проверялись и тестировались вручную разработчиком.

Для запуска необходимо использовать собственный дамп Resident Evil Code: Veronica X для PS2, американской версии SLUS-20184 — игровые данные в проект не входят.