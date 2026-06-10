Resident Evil Veronica будет полностью от 3-го лица; разработкой занимается команда ремейков RE2 и RE4

Тизер Resident Evil Veronica, представленный на Summer Game Fest, возможно, и был показан от первого лица, но сама игра будет проходить от третьего лица, подтвердила Capcom.

Выступая на сессии вопросов и ответов после анонса, в которой приняло участие IGN, продюсер ремейка Йошиаки Хирабаяши подтвердил, что «эта игра будет от третьего лица».

Оригинальная Code Veronica — это динамичная игра из серии Resident Evil, которая представила такие элементы боевой системы, как использование двух пистолетов-пулеметов одновременно и возможность одновременного прицеливания по нескольким врагам. На вопрос о том, будут ли в этой новой версии сохранены те же механики, Хирабаяси объяснил, что «сегодня он не сможет вдаваться в подробности».

Однако команда, работающая над этим ремейком, — та же, что занималась ремейками Resident Evil 2 и Resident Evil 4. Поэтому, если вы посмотрите на предыдущие ремейки, созданные этой командой, вы, вероятно, почувствуете определённый подход, который мы используем при создании игр, и этот подход включает в себя сохранение знаковых и ключевых аспектов серии. Так что, опять же, если вы посмотрите на нашу работу, вы, вероятно, сможете составить хорошее представление о том, какой подход мы используем, и, возможно, вы сможете представить, как это будет выглядеть в этом ремейке.

В главной роли в Veronica — Клэр Редфилд, которая начинает поиски своего пропавшего брата Криса. Пережив ужасы Resident Evil 2, она снова оказывается в гуще событий, хотя и с большим опытом, чем до событий в Раккун-Сити. Что касается того, насколько эволюционировавшей станет Клэр в Veronica и насколько развились её боевые навыки, Хирабаяси сказал, что команда придерживается реалистичного подхода.

В Resident Evil 2 она была студенткой университета. События Veronica происходят примерно через три месяца после Resident Evil 2. Давайте подумаем, насколько сильно изменилось её поведение за эти три месяца. Опять же, три месяца — это не так уж много времени. Конечно, она тренировалась у своего брата, и, конечно, она пережила инцидент в Раккун-Сити, поэтому она не будет точно таким же персонажем. Но её образ и стиль будут соответствовать этой временной линии и истории, которую мы рассматриваем для Veronica.