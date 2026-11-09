Resident Evil Veronica и дополнение для Requiem вероятно могли отложить ради доработок после критики девятой части

Ремейк Resident Evil Veronica и сюжетное дополнение для Resident Evil Requiem, предположительно, получили дополнительные сроки разработки из-за отзывов игроков о девятой части серии. Об этом рассказал известный инсайдер AestheticGamer, также выступающий под псевдонимом Dusk Golem. По его данным, Capcom решила уделить больше времени обоим проектам, хотя ранее рассчитывала выпустить Veronica значительно раньше.

Изначально ремейк Resident Evil Veronica планировали выпустить в первом квартале 2027 года. Однако сроки постепенно сдвинулись сначала на второй квартал, а затем на осень 2027-го. Инсайдер утверждает, что в начале года Capcom находилась в напряжённом периоде разработки и пыталась успеть подготовить игру к первоначальному сроку. Несмотря на возможность выпустить её раньше, компания решила не торопиться, особенно после реакции игроков на Resident Evil Requiem.

Вместе с ремейком отложили и новый трейлер Resident Evil Veronica, который, по словам Dusk Golem, уже должен был появиться к настоящему моменту. Отсутствие новостей о будущих проектах Resident Evil ранее связывали с тем, что Capcom предпочитает показывать крупные анонсы на The Game Awards и Summer Game Fest. Однако инсайдер опроверг эту версию, объяснив задержку именно производственными обстоятельствами.

Среди претензий к Requiem упоминаются сюжет, более открытые участки игры и отдельные эпизоды, которые игроки оценили лишь как удовлетворительные. Последняя категория может относиться к заключительной части кампании Леона, которую многие считают слабейшим фрагментом игры.

При этом Capcom пока официально не подтверждала ни перенос ремейка, ни задержку сюжетного DLC, ни связь изменений графика с отзывами аудитории. Все сведения основаны на заявлениях инсайдера.