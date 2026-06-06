Рокфорт на колесах: Тэги Steam подтвердили байк и полуоткрытый мир в Resident Evil Veronica

Похоже, инсайдеры снова оказались правы. Внимательные фанаты заметили крайне любопытное обновление на официальной странице Resident Evil Veronica (ремейка Code: Veronica) в Steam. Capcom добавила к игре тэг «Мотоцикл» (Motorbike), что мгновенно подтвердило одну из самых смелых утечек последнего года.
Это изменение напрямую перекликается с информацией от известного инсайдера Dusk Golem, который еще в прошлом году делился инсайдами о радикальных изменениях в структуре игры.
Если верить обновленным тэгам и словам инсайдера, ремейк Code: Veronica отойдет от коридорной структуры оригинала в пользу полуоткрытого мира:
- Мотоцикл как средство передвижения: Игроки смогут найти и что в духе серии отремонтировать старый мотоцикл. Он станет основным способом быстрого перемещения между ключевыми локациями острова Рокфорт.
- Исследование Рокфорта: Тэг «Motorbike» и концепция полуоткрытого мира намекают на то, что остров станет гораздо больше. Нас ждут не только закрытые помещения поместья и тюрьмы, но и обширные внешние территории, которые будет интересно (и опасно) исследовать.
- Динамика выживания: Использование транспорта в хорроре - ход рискованный, но интригующий. Возможно, нам придется следить за ресурсами для байка или защищать его от атак мутантов.
да что ты несешь? верить Даск Голему себя не уважать, он открытый мир с транспортом в каждый инсайд в каждой части RE пихает. А насчет тегов что ты высрал, их добавляют не только авторы но и пользователи, там и крафт и вид сверху написано, делай еще один бложик родненький
в ре 9 тоже был порш!И погоняли мы на нём смотрю знатно!Так же будет и в веронике!
Не надо трогать этот резидент. Сделайте просто хорошую графику и всё
Уже накатались на байке в ре9
может приблизятся к уровню великой игры Дейс Ган, хотя врядли