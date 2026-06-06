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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 490 оценок

Рокфорт на колесах: Тэги Steam подтвердили байк и полуоткрытый мир в Resident Evil Veronica

TheSkoofLord TheSkoofLord

Похоже, инсайдеры снова оказались правы. Внимательные фанаты заметили крайне любопытное обновление на официальной странице Resident Evil Veronica (ремейка Code: Veronica) в Steam. Capcom добавила к игре тэг «Мотоцикл» (Motorbike), что мгновенно подтвердило одну из самых смелых утечек последнего года.

Это изменение напрямую перекликается с информацией от известного инсайдера Dusk Golem, который еще в прошлом году делился инсайдами о радикальных изменениях в структуре игры.

Если верить обновленным тэгам и словам инсайдера, ремейк Code: Veronica отойдет от коридорной структуры оригинала в пользу полуоткрытого мира:

  • Мотоцикл как средство передвижения: Игроки смогут найти и что в духе серии отремонтировать старый мотоцикл. Он станет основным способом быстрого перемещения между ключевыми локациями острова Рокфорт.
  • Исследование Рокфорта: Тэг «Motorbike» и концепция полуоткрытого мира намекают на то, что остров станет гораздо больше. Нас ждут не только закрытые помещения поместья и тюрьмы, но и обширные внешние территории, которые будет интересно (и опасно) исследовать.
  • Динамика выживания: Использование транспорта в хорроре - ход рискованный, но интригующий. Возможно, нам придется следить за ресурсами для байка или защищать его от атак мутантов.
Слухи
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Комментарии:  13
Ваш комментарий
Tommy451

да что ты несешь? верить Даск Голему себя не уважать, он открытый мир с транспортом в каждый инсайд в каждой части RE пихает. А насчет тегов что ты высрал, их добавляют не только авторы но и пользователи, там и крафт и вид сверху написано, делай еще один бложик родненький

10
SERGEY-SP

в ре 9 тоже был порш!И погоняли мы на нём смотрю знатно!Так же будет и в веронике!

10
sapov

Не надо трогать этот резидент. Сделайте просто хорошую графику и всё

2
Mad_cloud

Уже накатались на байке в ре9

1
rei_nyasha

может приблизятся к уровню великой игры Дейс Ган, хотя врядли

1
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