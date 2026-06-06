Рокфорт на колесах: Тэги Steam подтвердили байк и полуоткрытый мир в Resident Evil Veronica

Похоже, инсайдеры снова оказались правы. Внимательные фанаты заметили крайне любопытное обновление на официальной странице Resident Evil Veronica (ремейка Code: Veronica) в Steam. Capcom добавила к игре тэг «Мотоцикл» (Motorbike), что мгновенно подтвердило одну из самых смелых утечек последнего года.

Это изменение напрямую перекликается с информацией от известного инсайдера Dusk Golem, который еще в прошлом году делился инсайдами о радикальных изменениях в структуре игры.

Если верить обновленным тэгам и словам инсайдера, ремейк Code: Veronica отойдет от коридорной структуры оригинала в пользу полуоткрытого мира: