"Слишком рано для утечек": известные инсайдеры открестились от обсуждения Resident Evil 10 и участия Клэр Редфилд

Несмотря на недавний успех последний части знаменитой хоррор-серии Resident Evil, в сети уже начали циркулировать слухи о десятом по счету крупном проекте во вселенной. Некоторые источники поспешили заявить, что главной героиней следующей номерной игры станет Клэр Редфилд, а сам проект уже находится в активной разработке. Однако авторитетные инсайдеры призывают фанатов охладить пыл, считая подобные обсуждения преждевременными и бессмысленными.

Инсайдер Dusk Golem заявил, что не намерен комментировать кастинг или детали гипотетической Resident Evil 10. По его словам, на данный момент в публичном поле нет ни одного правдивого слуха об этой игре, а сам проект находится слишком далеко от релиза, чтобы иметь хоть какую-то конкретику. К его словам присоединились и другие авторитетные авторы утечек, призвав фанатов не строить домыслы об игре слишком рано.

Свою позицию инсайдер объяснил негативным опытом во время обсуждения Resident Evil Requiem. В 2021 году он упоминал участие Джилл Валентайн, но позже игра пережила внутренний перезапуск, и роль Джилл была полностью вырезана в пользу Леона Кеннеди. Несмотря на то, что Dusk Golem сообщил об этих изменениях еще до анонса, сообщество накинулось на него с критикой, обвиняя в дезинформации.

RE10 — это слишком ранняя тема для разговора. Перед ней должны выйти еще как минимум две игры серии (три, если считать крупное дополнение для RE9). Это настолько далекая перспектива, что окончательных деталей просто не существует. Мне неинтересно снова участвовать в спорах о персонажах, которые только разобщают фанатов.

Вместо гадания на далекое будущее эксперты советуют сосредоточиться на более осязаемых проектах. Напомним, ранее в сети появились подробности грядущего возвращения Resident Evil: Code: Veronica...

Согласно текущим планам Capcom, релиз обновленной Resident Evil Veronica должен состояться уже в следующем году. Кроме того, студия готовит масштабное сюжетное DLC для Resident Evil Requiem, которое должно расширить историю последней части перед тем, как серия двинется к новым горизонтам.