Слух: Capcom могла затизерить возвращение Криса Редфилда в ремейке Resident Evil: Code Veronica

Фанаты Resident Evil обнаружили скрытые намеки в новой промо-кампании американского подразделения Capcom (Capcom USA) в Facebook. По мнению сообщества, опубликованный видеоролик указывает на скорый показ материалов, связанных с Крисом Редфилдом и грядущим ремейком Resident Evil: Code Veronica.

Речь идет о рекламном видео, приуроченном к хэллоуинским распродажам. Внимательные игроки заметили на футболке одного из героев ролика эмблему отряда «Гончие волки» (Hound Wolf Squad), а на заднем плане — персонажа из Resident Evil Requiem. Однако главным поводом для теорий стало аудиосопровождение: в ролике звучит фраза пожилой женщины на французском языке. Это прямая цитата из оригинального трейлера Code Veronica, где утверждается, что Крис Редфилд не сможет проникнуть на объект.

Сообщество уверено: Capcom неспроста сделала акцент именно на этих деталях. Крис играет важнейшую роль в сюжете Code Veronica, и подобные триггеры могут предвещать скорую публикацию свежих промо-материалов или полноценного геймплейного трейлера с его участием.

Впрочем, радоваться раньше времени не стоит. Представители индустрии призывают относиться к находкам с долей скепсиса. Хэллоуинские кампании Capcom традиционно наполнены отсылками к собственной классике, и данное видео может быть лишь маркетинговым ходом для привлечения внимания к распродаже старых частей франшизы.

По предварительным данным, релиз ремейка Resident Evil: Code Veronica запланирован на 2027 год. Capcom по-прежнему удерживает режим тишины и не комментирует сроки следующего официального показа проекта.