Слух: Capcom обсудит будущее Resident Evil после выхода ремейка Code: Veronica

Релиз экшен-хоррора Resident Evil Requiem стал огромным успехом для Capcom, в связи с чем компания приступила к подготовке планов по дальнейшему развитию франшизы. По словам инсайдера Dusk Golem, для определения стратегии будет проанализирован широкий массив данных, включая рецензии профильных СМИ и отзывы игрового сообщества.

Источники, с которыми общался инсайдера, отмечают, что результаты этого анализа обсудят на большом внутреннем совещании, запланированном на 2027 год — после выхода предполагаемого ремейка Resident Evil Code: Veronica, релиз которого ожидается в первой половине того же года.

«Capcom — компания, чьи решения в значительной степени опираются на аналитику», — отметил информатор в социальной сети X. «В отношении Requiem они применяют те же методы оценки показателей, что и в случае с предыдущими проектами. Руководство внимательно изучает критику и общую реакцию аудитории; в ближайшее время ожидается запуск официального опроса для сбора мнений пользователей».

Выпущенный 26 лет назад хоррор Code: Veronica изначально являлся эксклюзивом для Sega Dreamcast. После ухода SEGA с консольного рынка игра получила обновленную версию с подзаголовком «X», вышедшую на PlayStation 2 в 2001 году и на Nintendo GameCube в 2003-м.

Позже, в 2011 году, проект был портирован на поколение PlayStation 3 и Xbox 360.

На данный момент сообщается, что разработка полноценного ремейка находится на «продвинутом этапе».