Слух: Capcom обсудит будущее Resident Evil после выхода ремейка Code: Veronica

Релиз экшен-хоррора Resident Evil Requiem стал огромным успехом для Capcom, в связи с чем компания приступила к подготовке планов по дальнейшему развитию франшизы. По словам инсайдера Dusk Golem, для определения стратегии будет проанализирован широкий массив данных, включая рецензии профильных СМИ и отзывы игрового сообщества.
Источники, с которыми общался инсайдера, отмечают, что результаты этого анализа обсудят на большом внутреннем совещании, запланированном на 2027 год — после выхода предполагаемого ремейка Resident Evil Code: Veronica, релиз которого ожидается в первой половине того же года.
«Capcom — компания, чьи решения в значительной степени опираются на аналитику», — отметил информатор в социальной сети X. «В отношении Requiem они применяют те же методы оценки показателей, что и в случае с предыдущими проектами. Руководство внимательно изучает критику и общую реакцию аудитории; в ближайшее время ожидается запуск официального опроса для сбора мнений пользователей».
Выпущенный 26 лет назад хоррор Code: Veronica изначально являлся эксклюзивом для Sega Dreamcast. После ухода SEGA с консольного рынка игра получила обновленную версию с подзаголовком «X», вышедшую на PlayStation 2 в 2001 году и на Nintendo GameCube в 2003-м.
Позже, в 2011 году, проект был портирован на поколение PlayStation 3 и Xbox 360.
На данный момент сообщается, что разработка полноценного ремейка находится на «продвинутом этапе».
ЗАЧЕМ? РЕКИВМ ЖЕ ЭТО БУКВАЛЬНО ПРОВАЛЬНЫЙ КОНКОРД
А в чем он провальный то?
потому что это сжв нейрослоп
Нужен перезапуск. Отправить старичков на покой. А то ловишь фэйспалм от того что какой то дед 50 летний бегает и кроме него никто мир спасти не может. Да еще бегает то как 30 летний, видимо не только вирус принял. И рядом какой то офисный планктон носится, стреляет и перезаряжается как будто окончила школу спецназа и на коленке из того самого и палок собирает патроны, лекарства, кислоту и т.д
Да так и будут доить старых фанатов,пока те не вымрут.Себя уже не переплюнут, девятка это показала.
Resident Evil Code: Veronica Remake мы ждем тебя уже в следующем году! Очень хочется верить!
Опять на том же движке с одинаковой графикой,как 2,3 и 9? Такие ремейки можно каждые полгода лепить.
Между 2 и 9 пропасть по графике. О чем ты?
А на каком движке тебе нужно-то? На UE 5, где все игры имеют одинаковую графику?
Очень хочется увидеть ремейк Resident Evil 5.
Белый мочит негров в Африке,вырезая целыми деревнями...с этим могут быть проблемы.)
Веронике больше нужон рымейк, чем 5-ке. Хотя и его хочется увидеть
Ну, хоть они ремейки умеют делать, но то, что бандай со своими изменениями от ИИ и отдела маркетинга ( ну тут только цену выше ставят )
Хотелось бы полную переработку 5 и 6 частей в будущем. Шоб Вискарь не умер от валуна, лавы и ракеты, а чтобы продолжал жить теневым злодеем. А то глупо получается, затизерили его в ремейке 4-ки, чтобы в потанцевальном ремейке 5-ки его слить. А 6 часть вообще переписать чтобы от игры осталось одно название.
зеро, 1, ревелейшн 1, ревелейшн 2, 5 - вот как минимум еще 5 римейков можно
Зеро и Рев выглядят еще свежо. У 1 уже есть отличный ремейк. А вот Пятерке ремейк необходим.
В 2027 точно не будет никакого резика
Самая худшая франшиза capcom. Исключения outbreak.