Слух: Capcom планирует выпустить ремейк Resident Evil Code Veronica в 2027 году, а ремейк Resident Evil Zero - в 2028-м

Следующий ремейк в серии Resident Evil, по информации от инсайдера Dusk Golem, может выйти в 2027 году.
Инсайдер утверждает, что Capcom намерена вернуться к прежнему темпу и выпускать по одному ремейку в год: в 2027 году ожидается ремейк Resident Evil Code Veronica, а в 2028-м - ремейк Resident Evil Zero. Оба ремейка, как сообщалось ранее, будут менее масштабными по сравнению с полномасштабными переделками второй, третьей и четвертой частей франшизы.
Анонс проекта Resident Evil Code Veronica потенциально может состояться уже в 2026 году. Судя по всему, полноценной новой части серии не стоит ждать как минимум до 2029 года.
Блин можно было ремейк первой игры в 2026г выпустить, но решили реквию М@даки.
На первую игру уже есть ремейк и он отличный! Иди и играй сколько влезет!
Эту шутка resident evil 0 HD Remaster - Resident Evil HD Remaster 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Чипсон, это ремейк не от Capcom-а, а нужен от них
ремейк ремейка, хех
На Zero вроде ремейка не было
Какой ремейк?
И на самой 1 резидента тоже.
А почему бы и нет. Это не новые игры выпускать...
Через 3 месяца новая будет.
Ремейк 5й части походу можно не ждать, а жаль
Его и не планировали, пусть сначало эти до пилят.
Слишком хорошо что бы быть правдой.
Погоди всё изменится как обычно.
Лет через 15 можно будет сделать ремейк ремейка
Да емае, выкладывать новости с опозданием это традиция на playground ?
Менее масштабнее это как, более короче чем 2 и 3?
Понеслась.......
Опять даск голем, ну-ну)