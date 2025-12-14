Слух: Capcom планирует выпустить ремейк Resident Evil Code Veronica в 2027 году, а ремейк Resident Evil Zero - в 2028-м

Следующий ремейк в серии Resident Evil, по информации от инсайдера Dusk Golem, может выйти в 2027 году.



Инсайдер утверждает, что Capcom намерена вернуться к прежнему темпу и выпускать по одному ремейку в год: в 2027 году ожидается ремейк Resident Evil Code Veronica, а в 2028-м - ремейк Resident Evil Zero. Оба ремейка, как сообщалось ранее, будут менее масштабными по сравнению с полномасштабными переделками второй, третьей и четвертой частей франшизы.



Анонс проекта Resident Evil Code Veronica потенциально может состояться уже в 2026 году. Судя по всему, полноценной новой части серии не стоит ждать как минимум до 2029 года.