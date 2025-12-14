ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 414 оценок

Слух: Capcom планирует выпустить ремейк Resident Evil Code Veronica в 2027 году, а ремейк Resident Evil Zero - в 2028-м

AceTheKing AceTheKing

Следующий ремейк в серии Resident Evil, по информации от инсайдера Dusk Golem, может выйти в 2027 году.

Инсайдер утверждает, что Capcom намерена вернуться к прежнему темпу и выпускать по одному ремейку в год: в 2027 году ожидается ремейк Resident Evil Code Veronica, а в 2028-м - ремейк Resident Evil Zero. Оба ремейка, как сообщалось ранее, будут менее масштабными по сравнению с полномасштабными переделками второй, третьей и четвертой частей франшизы.

Анонс проекта Resident Evil Code Veronica потенциально может состояться уже в 2026 году. Судя по всему, полноценной новой части серии не стоит ждать как минимум до 2029 года.

21
26
Комментарии:  26
Беккер5443

Блин можно было ремейк первой игры в 2026г выпустить, но решили реквию М@даки.

5
FilthyZachary

На первую игру уже есть ремейк и он отличный! Иди и играй сколько влезет!

2
Беккер5443 FilthyZachary

Эту шутка resident evil 0 HD Remaster - Resident Evil HD Remaster 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

K0t Felix FilthyZachary

Чипсон, это ремейк не от Capcom-а, а нужен от них

Лев Левин
а в 2028-м - ремейк Resident Evil Zero

ремейк ремейка, хех

3
WarCraf4er

На Zero вроде ремейка не было

Taicho

Какой ремейк?

Беккер5443 WarCraf4er

И на самой 1 резидента тоже.

Egik81

А почему бы и нет. Это не новые игры выпускать...

3
spaMER_ID

Через 3 месяца новая будет.

2
vvvjust

Ремейк 5й части походу можно не ждать, а жаль

2
Беккер5443

Его и не планировали, пусть сначало эти до пилят.

1
DavieDzhons

Слишком хорошо что бы быть правдой.

Беккер5443

Погоди всё изменится как обычно.

Neikxi

Лет через 15 можно будет сделать ремейк ремейка

Exit 8

Да емае, выкладывать новости с опозданием это традиция на playground ?

Беккер5443

Менее масштабнее это как, более короче чем 2 и 3?

Armen 88

Понеслась.......

Richard Batsbаk

Опять даск голем, ну-ну)

