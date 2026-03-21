Слух: производство Resident Evil: Code Veronica возглавили режиссеры успешных ремейков RE2 и RE4

Известный инсайдерDusk Golem поделился свежими подробностями о ремейке Resident Evil Code: Veronica. По его словам, Capcom доверила проект проверенным мастерам — Казунори Кадои и Ясухиро Анпо, которые ранее подарили нам обновленные RE2 и RE4.

«Ремейком Resident Evil Code Veronica руководят Казунори Кадои и Ясухиро Анпо — та же пара, что стояла за Resident Evil: 2 Remake и Resident Evil: 4 Remake», — сообщил инсайдер в соцсети X.

Разработка якобы находится на продвинутой стадии, и студия планирует выпустить игру в следующем году.

Напомним, что оригинал, вышедший на Dreamcast, а позже на PS2 и GameCube, является прямым продолжением второй части, и многие фанаты считают его «настоящей третьей номерной игрой» серии. Сюжет повествует о Клэр Редфилд и её брате Крисе, которые пытаются выжить во время вирусной вспышки на отдаленной тюремной базе в Южном океане и в исследовательском центре в Антарктиде.