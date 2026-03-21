Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 450 оценок

Слух: производство Resident Evil: Code Veronica возглавили режиссеры успешных ремейков RE2 и RE4

Gruz_ Gruz_

Известный инсайдерDusk Golem поделился свежими подробностями о ремейке Resident Evil Code: Veronica. По его словам, Capcom доверила проект проверенным мастерам — Казунори Кадои и Ясухиро Анпо, которые ранее подарили нам обновленные RE2 и RE4.

«Ремейком Resident Evil Code Veronica руководят Казунори Кадои и Ясухиро Анпо — та же пара, что стояла за Resident Evil: 2 Remake и Resident Evil: 4 Remake», — сообщил инсайдер в соцсети X.

Разработка якобы находится на продвинутой стадии, и студия планирует выпустить игру в следующем году.

Напомним, что оригинал, вышедший на Dreamcast, а позже на PS2 и GameCube, является прямым продолжением второй части, и многие фанаты считают его «настоящей третьей номерной игрой» серии. Сюжет повествует о Клэр Редфилд и её брате Крисе, которые пытаются выжить во время вирусной вспышки на отдаленной тюремной базе в Южном океане и в исследовательском центре в Антарктиде.

Слухи
Комментарии:  10
Ваш комментарий
askazanov

Отлично! Надеемся этот RE будет хорош тоже!!

1
Barred

Начиная с резика 7 все части мне понравились, включая отличную 3-ю часть. Вилладж чуть похуже, но тож пойдёт.

1
брaтанчик

Такая дичь все эти слухи...

SERGEY-SP

Ну замечательно если так!Тогда переживать даже не стоит вероника в хороших руках!

PuaJl4eJl

Надеюсь, это будет шедевр)

