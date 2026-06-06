Слух: Resident Evil: Veronica сохранит вид от третьего лица, но фанатам стоит готовиться к серьёзным изменениям

После анонса Resident Evil: Veronica на Summer Game Fest 2026 среди поклонников серии быстро возникли опасения, что ремейк культовой Code: Veronica может перейти на вид от первого лица. Причиной стал дебютный трейлер, первые минуты которого были сняты именно с такой перспективы. Однако известный инсайдер CAPCOM Dusk Golem поспешил успокоить фанатов.

По его словам, Resident Evil: Veronica будет использовать исключительно вид от третьего лица, как и Resident Evil 4 Remake. При этом инсайдер предупредил, что поклонникам оригинала не стоит ожидать покадрового повторения классики. По его информации, разработчики не вырезают контент, но активно его перерабатывают: отдельные события, локации и элементы повествования будут перенесены, переосмыслены или изменены.

Особое внимание игроков привлекло официальное описание игры, в котором упоминается только остров Рокфорт. В оригинальной Code: Veronica значительная часть сюжета разворачивалась в Антарктиде, поэтому отсутствие этой локации в маркетинговых материалах уже породило множество теорий. Впрочем, пока нельзя исключать, что CAPCOM просто избегает спойлеров и раскрывает детали постепенно.

Известно, что история вновь сосредоточится на Клэр Редфилд, которая после событий Resident Evil 2 оказывается на острове Рокфорт после столкновения с силами Umbrella. Судя по заявлениям CAPCOM, игровой процесс будет модернизирован с использованием наработок последних частей серии.

Похоже, что Resident Evil: Veronica станет не просто ремейком, а полноценным переосмыслением одной из самых востребованных игр франшизы. И именно этот баланс между уважением к оригиналу и готовностью к изменениям сейчас вызывает больше всего обсуждений среди поклонников серии.