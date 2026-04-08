Слухи: В ремейке Resident Evil: Code Veronica позволят мгновенно переключаться между Клэр и Крисом

Фанаты серии Resident Evil, готовьтесь к новым слухам! Инсайдер, ссылаясь на «технические отчеты», утверждают, что Capcom активно работает над революционной механикой для грядущего ремейка Resident Evil: Code: Veronica.

По слухам, Capcom тестирует систему «Real-time Swap», позволяющую игрокам мгновенно переключаться между Клэр Рэдфилд и Крисом Рэдфилдом прямо во время игрового процесса в определенных зонах игры. Это может кардинально изменить подход к решению головоломок и исследованию уровней, делая их более динамичными и вариативными.

Пример: Вы проходите напряженный момент за Клэр, сталкиваетесь с непреодолимым препятствием, и в один клик управляете уже Крисом, который может использовать свои уникальные навыки или силу, чтобы открыть путь дальше.