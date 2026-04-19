Стиль RE4, но круче: В ремейке Code: Veronica по слухам обновят систему парирования и взаимодействия с окружением

Похоже, грядущий (и очень ожидаемый) ремейк Resident Evil: Code: Veronica не просто скопирует механики последних частей, но и сделает шаг вперед в плане динамики боя. Инсайдеры сообщают, что Capcom планирует существенно расширить боевой арсенал Клэр.

Что нового ждет игроков:

Эволюция ножа: Система парирования и ударов ножом, которая так полюбилась игрокам в RE4 Remake, вернется в улучшенном виде. Она станет более отзывчивой и точной.

Интерактивное окружение: Главной фишкой станут «окружные движения». Теперь героиня сможет использовать стены, мебель и другие объекты для тактического преимущества.

Толкай и беги: Например, Клэр сможет оттолкнуться от стены для быстрого маневра или использовать столы, чтобы эффектно отпихнуть наваливающегося зомби.

Такие нововведения сделают выживание на острове Рокфорт более современным и кинематографичным, при этом сохраняя дух классического выживания в условиях дефицита ресурсов.