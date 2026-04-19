Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 468 оценок

Стиль RE4, но круче: В ремейке Code: Veronica по слухам обновят систему парирования и взаимодействия с окружением

TheSkoofLord TheSkoofLord

Похоже, грядущий (и очень ожидаемый) ремейк Resident Evil: Code: Veronica не просто скопирует механики последних частей, но и сделает шаг вперед в плане динамики боя. Инсайдеры сообщают, что Capcom планирует существенно расширить боевой арсенал Клэр.

Что нового ждет игроков:

  • Эволюция ножа: Система парирования и ударов ножом, которая так полюбилась игрокам в RE4 Remake, вернется в улучшенном виде. Она станет более отзывчивой и точной.
  • Интерактивное окружение: Главной фишкой станут «окружные движения». Теперь героиня сможет использовать стены, мебель и другие объекты для тактического преимущества.
  • Толкай и беги: Например, Клэр сможет оттолкнуться от стены для быстрого маневра или использовать столы, чтобы эффектно отпихнуть наваливающегося зомби.

Такие нововведения сделают выживание на острове Рокфорт более современным и кинематографичным, при этом сохраняя дух классического выживания в условиях дефицита ресурсов.

Red Salamandra

Почему у тебя, скуф всегда такие отвратительно сгенерированые постеры? Есть же красивые, уже нарисованные профессиональными художниками. Аж смотреть неприятно.

7
DemandingRufus

Ох уж эти слухи от скуфа. Нейронка такие фантазии может выдавать десятками за несколько секунд.

2
CyberDark
Эволюция ножа: Система парирования и ударов ножом, которая так полюбилась игрокам в RE4 Remake, вернется в улучшенном виде. Она станет более отзывчивой и точной.
1
Yoshemitsu

тот жи больной на голову "инсайдер" высрал что цитирую:

Аде Вонг предстоит сыграть «ключевую» роль в Resident Evil 9, и между ней и Леоном может произойти ИНТИМНАЯ сцена, и эта часть завершится судьбоносным решением относительно их отношений.

Рожай скорее блог, дружочек. Миллион бонусов польються на тебя золотым дождем.

Да и картинок полно на выбор

1
TX ZX

в этот слив мало верится, но веронику очень жду

