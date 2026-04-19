Стиль RE4, но круче: В ремейке Code: Veronica по слухам обновят систему парирования и взаимодействия с окружением

Похоже, грядущий (и очень ожидаемый) ремейк Resident Evil: Code: Veronica не просто скопирует механики последних частей, но и сделает шаг вперед в плане динамики боя. Инсайдеры сообщают, что Capcom планирует существенно расширить боевой арсенал Клэр.
Что нового ждет игроков:
- Эволюция ножа: Система парирования и ударов ножом, которая так полюбилась игрокам в RE4 Remake, вернется в улучшенном виде. Она станет более отзывчивой и точной.
- Интерактивное окружение: Главной фишкой станут «окружные движения». Теперь героиня сможет использовать стены, мебель и другие объекты для тактического преимущества.
- Толкай и беги: Например, Клэр сможет оттолкнуться от стены для быстрого маневра или использовать столы, чтобы эффектно отпихнуть наваливающегося зомби.
Такие нововведения сделают выживание на острове Рокфорт более современным и кинематографичным, при этом сохраняя дух классического выживания в условиях дефицита ресурсов.
Почему у тебя, скуф всегда такие отвратительно сгенерированые постеры? Есть же красивые, уже нарисованные профессиональными художниками. Аж смотреть неприятно.
Ох уж эти слухи от скуфа. Нейронка такие фантазии может выдавать десятками за несколько секунд.
тот жи больной на голову "инсайдер" высрал что цитирую:
Рожай скорее блог, дружочек. Миллион бонусов польються на тебя золотым дождем.
Да и картинок полно на выбор
в этот слив мало верится, но веронику очень жду