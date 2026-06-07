Страница Resident Evil Veronica появилась в PS Store - игру уже можно занести в список желаемого

Масштабное шоу Summer Game Fest 2026 подарило фанатам один из главных игровых анонсов года: Capcom официально анонсировала Resident Evil Veronica — ремейк легендарной Resident Evil: Code: Veronica, пугавшей игроков ещё в далёком 2000 году. Современное переиздание выйдет в 2027 году на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC. Ранее страницы игры появились в Steam, а недавно — и в PS Store, где её уже можно добавить в список желаемого. Для платформ Xbox и Nintendo эта возможность откроется позже.

Новинка создается с нуля на современном движке, чтобы представить игрокам осовремененный геймплей, кинематографичную графику и переосмысленную историю. При этом авторы обещают бережно отнестись к наследию оригинала, сохранив его гнетущую атмосферу и философию классического survival horror. Игроков ждет переосмысленный сюжет и глубокая психологическая драма, где безумие, шпионские интриги, любовь и ненависть сплетутся в совершенно новую, леденящую кровь главу.

События разворачиваются спустя три месяца после масштабной биологической катастрофы, уничтожившей город Раккун-Сити. Выжившая в том кошмаре Клэр Редфилд отправляется в Европу (Париж) на поиски своего брата Криса. Однако вместо встречи с родственником она попадает в засаду отряда спецназа корпорации «Амбрелла», после чего девушку увозят в неизвестном направлении.

Но кошмар продолжается: сразу после прибытия её на остров происходит новая вспышка вируса. Военный комплекс мгновенно превращается в смертельную ловушку, кишащую монстрами. Теперь Клэр предстоит приложить все силы, чтобы адаптироваться к новым условиям и найти способ сбежать из смертельной ловушки.