Трейлер Resident Evil Veronica за 4 месяца стал вторым самым просматриваемым в истории франшизы

Официальный трейлер ремейка Resident Evil Veronica вышел на второе место среди всех трейлеров серии Resident Evil по количеству просмотров. По состоянию на 7 октября 2026 года видео на официальном YouTube-канале PlayStation набрало 6880283 просмотра. Такого результата ролик достиг всего за четыре месяца - премьера состоялась 5 июня 2026 года в рамках Summer Game Fest.

Трейлер Veronica сместил с второй строчки сразу несколько заметных роликов серии:

Третий трейлер Resident Evil Village - 6185822 просмотра;

Трейлер-анонс Resident Evil Requiem - 5388572 просмотра;

Релизный трейлер Resident Evil 7: Biohazard на канале GameTrailers - 6876797 просмотров.

При этом Veronica уступает только одному трейлеру в истории серии - анонсу Resident Evil 6 на канале Capcom USA, который набрал более 11 миллионов просмотров.