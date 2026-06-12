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Resident Evil Code: Veronica 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 521 оценка

В духе ремейка RE2: Стала известна продолжительность игры Resident Evil: Veronica

TheSkoofLord TheSkoofLord

Прошло меньше недели с анонса на Summer Game Fest 2026, а Capcom не перестает делится интересными деталями о Resident Evil Veronica.

Ремейк Resident Evil Veronica сохранит хронологию серии и не заменит собой оригинальную RE5
Ремейк Resident Evil: Code Veronica получит серьёзно переработанную историю

Продюсер Ёсиаки Хирабаяси, который работал над ремейками RE2 и RE4, подтвердил в ходе закрытых медиабрифингов: прохождение займёт примерно 12-15 часов, "а возможно и чуть больше". Игра описывается как "напряжённый, ориентированный на управление ресурсами" survival horror с той же ДНК, что и ремейк Resident Evil 2.

Так как события Veronica разворачиваются всего через несколько месяцев после RE2, Клэр ещё не является боевым экспертом. Акцент на менеджменте ресурсов здесь будет вполне классическим для серии.

На вопрос о длительности и объёме игры Хирабаяси ответил, что не считает длинную игру автоматически лучшей. При этом он пообещал "удовлетворительный объём" для ремейка

Оригинал можно пройти примерно за 11-12 часах по данным HowLongToBeat, и оригинал был набит лором, пазлами и паузами на сохранения. Если Capcom не порежет контент, а добавят ещё полноценную игровую парижскую локацию (которую уже видели в трейлере), плюс расширяет историю Клэр, то 15 часов стрессового выживания в духе RE2 Remake, это именно то, что нам нужно.

35
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Laicus

Нет в этих фейковых "сурвайвалах" никакого выживания, тем более стрессового. Если просто прохлаждаться в каком-то уютном, безопасном месте, с игроком ничегошеньки не произойдет, сколько бы он там ни торчал. И только если игрок сам попрет на рожон, безвредные "враги" начнут от него обороняться. Пока такой идиотский геймплей не будет исправлен, все это останется цирком, а не сурвайвалами. Настоящие сурвайвалы, это те, где игроку постоянно приходится что-то предпринимать, чтобы не откинуть концы, только такие выживалки заслуживают внимания, а не эта шняга для казуальных хомячков.

11
Zabrik Trade

Ух. Скорее бы))

9
K0t Felix

До 15 часов геймплея, это хорошечно

5
AchingGarrison
5
Abarmot90

Игра будет похожа как резик в полицейском участке?

2
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