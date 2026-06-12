В духе ремейка RE2: Стала известна продолжительность игры Resident Evil: Veronica

Прошло меньше недели с анонса на Summer Game Fest 2026, а Capcom не перестает делится интересными деталями о Resident Evil Veronica.

Продюсер Ёсиаки Хирабаяси, который работал над ремейками RE2 и RE4, подтвердил в ходе закрытых медиабрифингов: прохождение займёт примерно 12-15 часов, "а возможно и чуть больше". Игра описывается как "напряжённый, ориентированный на управление ресурсами" survival horror с той же ДНК, что и ремейк Resident Evil 2.

Так как события Veronica разворачиваются всего через несколько месяцев после RE2, Клэр ещё не является боевым экспертом. Акцент на менеджменте ресурсов здесь будет вполне классическим для серии.

На вопрос о длительности и объёме игры Хирабаяси ответил, что не считает длинную игру автоматически лучшей. При этом он пообещал "удовлетворительный объём" для ремейка

Оригинал можно пройти примерно за 11-12 часах по данным HowLongToBeat, и оригинал был набит лором, пазлами и паузами на сохранения. Если Capcom не порежет контент, а добавят ещё полноценную игровую парижскую локацию (которую уже видели в трейлере), плюс расширяет историю Клэр, то 15 часов стрессового выживания в духе RE2 Remake, это именно то, что нам нужно.