В сеть утекли планы Capcom по Resident Evil до 2029 года - ремейки и Resident Evil 10 уже в расписании

В интернете появилась информация о предполагаемом графике релизов серии Resident Evil на ближайшие три года. Согласно утечке, компания Capcom готовит не только новые части, но и сразу несколько ремейков классических игр.

Официально подтверждённым остаётся релиз Resident Evil Requiem, который выйдет 27 февраля. Проект должен объединить элементы хоррора от первого лица из последних частей с видом «из-за плеча», ставшим визитной карточкой серии после четвёртой игры. По данным инсайдера AestheticGamer, уже в 2026 году к игре планируется сюжетное дополнение.

Далее, если верить опубликованной информации, в начале 2027 года ожидается ремейк Resident Evil – Code: Veronica. В 2028 году якобы выйдет обновлённая версия Resident Evil Zero, а полноценная Resident Evil 10 сейчас ориентировочно запланирована на 2029 год. При этом источники допускают возможный перенос десятой части на 2030–2031 годы.

Ранее в сети ходили слухи о ремейке первой игры серии и переработке пятой части, однако надёжных подтверждений этим проектам пока нет. Если нынешняя дорожная карта соответствует действительности, возвращения к этим играм стоит ждать не раньше следующего десятилетия.

Поклонникам франшизы также стоит помнить, что в этом году ожидается новый фильм по мотивам Resident Evil, что дополнительно подогревает интерес к будущему серии. Пока же вся опубликованная информация остаётся на уровне утечки, и официальных анонсов от Capcom по большинству перечисленных проектов не поступало.