Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 436 оценок

В сеть утекли планы Capcom по Resident Evil до 2029 года - ремейки и Resident Evil 10 уже в расписании

IKarasik IKarasik

В интернете появилась информация о предполагаемом графике релизов серии Resident Evil на ближайшие три года. Согласно утечке, компания Capcom готовит не только новые части, но и сразу несколько ремейков классических игр.

Официально подтверждённым остаётся релиз Resident Evil Requiem, который выйдет 27 февраля. Проект должен объединить элементы хоррора от первого лица из последних частей с видом «из-за плеча», ставшим визитной карточкой серии после четвёртой игры. По данным инсайдера AestheticGamer, уже в 2026 году к игре планируется сюжетное дополнение.

Далее, если верить опубликованной информации, в начале 2027 года ожидается ремейк Resident Evil – Code: Veronica. В 2028 году якобы выйдет обновлённая версия Resident Evil Zero, а полноценная Resident Evil 10 сейчас ориентировочно запланирована на 2029 год. При этом источники допускают возможный перенос десятой части на 2030–2031 годы.

Ранее в сети ходили слухи о ремейке первой игры серии и переработке пятой части, однако надёжных подтверждений этим проектам пока нет. Если нынешняя дорожная карта соответствует действительности, возвращения к этим играм стоит ждать не раньше следующего десятилетия.

Поклонникам франшизы также стоит помнить, что в этом году ожидается новый фильм по мотивам Resident Evil, что дополнительно подогревает интерес к будущему серии. Пока же вся опубликованная информация остаётся на уровне утечки, и официальных анонсов от Capcom по большинству перечисленных проектов не поступало.

Комментарии:  14
ConciseYu

конвейер запущен

5uperNova

Сказать что-то умное, мозги не позволяют, верно? Надо обязательно дичь какую-то закинуть

vovandres

То что в посте не упомянули ДаскГолема(которым и является АестетикХэймер, видимо стесняются писать уже) не делает новость более правдоподобной...

SERGEY-SP

А че не подписали даск голый в конце 😄😄😄😄

Orochimaru1992

Я из тех людей, которые не любят Resident Evil и Silent Hill, вообще не мое, хотя хорроры в принципе люблю

JohnyKitamao

так поиграй в ре 4-6 и 8, вообще никакого хоррора, тупа экшон

Авраам Линкольн

Насчёт серии по Резику все понятно, КрэпКам поставит ее на конвейер. Меня интересует другой вопрос, как в ремейке Код Вероники будет выглядеть ГГ? Ведь в оригинале он выглядел женственнее, чем Клэр! У многих случится гейский приступ, когда они впервые запустят ремейк, а там вот такой женственный, нежный и сладкий гомо фeмбой с ошейником и влияющий попкой в качестве ГГ!

JohnyKitamao

в америке игра продастся с ним на ура

itzendixog

RE0 без RE1? Сомневаюсь, как и в правдоподобности этой новости. В любом случае, и дураку понятно, что ремейки Код Вероники, 0 и 1 будут. Просто терпение.

JohnyKitamao

а с чего ты решил, что тебе должны выкатить сразу и 0 и 1?

KeyMaelorin

А новый ремейк первой части все никак не хотят сделать. А ре10 че как скоро, ну окей.

JohnyKitamao

чё скорого? 3 года спустя? вполне нормально для такой недолгой игры

KeyMaelorin

А может потом вообще будет мало и будут делать иногда по два ааа ре в год. Ну а кто ещё, если не капком. На пример в 28 году ааа спин офф ре, какой нибудь, крупный такой, резко так сделают, плюсом к очередному ремейку. Потому что сколько народу не дай, а им всё мало. Ещё, ещё игор ре от капком. И не только. Ну и у капком так же повысятся аппетиты и возможности.

JohnyKitamao

они же делают римейк 5й