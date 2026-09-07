В сети обсуждают возможную утечку геймплея ремейка Resident Evil: Code Veronica

В социальных сетях набрал популярность загадочный 4-секундный ролик, который выдают за первые кадры игрового процесса долгожданного ремейка Resident Evil: Veronica. На видео показана культовая локация из оригинала, а в центре внимания находится Клэр Редфилд, снятая со спины на фоне пылающего автомобиля.
Мнения о подлинности этой утечки разделились. К дискуссии оперативно подключился авторитетный инсайдер серии Dusk Golem. По его первоначальной оценке, запись не выглядела как стандартный продукт генеративных нейросетей, поскольку ИИ-технологии редко способны настолько детально воссоздавать сложную физику пламени
Тем не менее радоваться возвращению Клэр Редфилд пока рано. В геймерском сообществе быстро определили, что ролик является высокотехнологичным фейком, созданным с помощью нейросетей нового поколения и продвинутых фильтров постабоработки. Реальных сливов игрового процесса зафиксировано не было, а компания Capcom традиционно не комментирует ситуацию. Более того, по данным источников, проект не планируют показывать на ближайших презентациях, включая Tokyo Game Show.
В индустрии полно способов обмануть даже опытных геймеров. Чтобы избежать разочарования, следует воспринимать это видео исключительно как слух и ждать официальных анонсов от разработчиков.
Само существование ремейка Resident Evil: Veronica официально подтверждено Capcom — проект представили на Summer Game Fest, и он уже имеет страницу в Steam с запланированным релизом на 2027 год. Однако реального геймплея издатель еще не демонстрировал, поэтому игрокам рекомендуется доверять только проверенным источникам.
Недавно установил Резидент Зла Вероника на эмулятор, крутая игрушка, но сложноватая, моего гг уже несколько раз съедали, а точек сохранения там не везде доступны, благо на эмуляторе есть быстрые сохраненки, очень выручают.
>авторитетный
>Dusk Golem
обоссаный заморыш грифтер, который придумывает инфоповоды, получил эксклюзивный левел ап от Gruz_?
Фейк