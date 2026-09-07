В сети обсуждают возможную утечку геймплея ремейка Resident Evil: Code Veronica

В социальных сетях набрал популярность загадочный 4-секундный ролик, который выдают за первые кадры игрового процесса долгожданного ремейка Resident Evil: Veronica. На видео показана культовая локация из оригинала, а в центре внимания находится Клэр Редфилд, снятая со спины на фоне пылающего автомобиля.

Мнения о подлинности этой утечки разделились. К дискуссии оперативно подключился авторитетный инсайдер серии Dusk Golem. По его первоначальной оценке, запись не выглядела как стандартный продукт генеративных нейросетей, поскольку ИИ-технологии редко способны настолько детально воссоздавать сложную физику пламени

Тем не менее радоваться возвращению Клэр Редфилд пока рано. В геймерском сообществе быстро определили, что ролик является высокотехнологичным фейком, созданным с помощью нейросетей нового поколения и продвинутых фильтров постабоработки. Реальных сливов игрового процесса зафиксировано не было, а компания Capcom традиционно не комментирует ситуацию. Более того, по данным источников, проект не планируют показывать на ближайших презентациях, включая Tokyo Game Show.

В индустрии полно способов обмануть даже опытных геймеров. Чтобы избежать разочарования, следует воспринимать это видео исключительно как слух и ждать официальных анонсов от разработчиков.

Само существование ремейка Resident Evil: Veronica официально подтверждено Capcom — проект представили на Summer Game Fest, и он уже имеет страницу в Steam с запланированным релизом на 2027 год. Однако реального геймплея издатель еще не демонстрировал, поэтому игрокам рекомендуется доверять только проверенным источникам.