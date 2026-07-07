В сети появились новые данные о сюжете и геймплейных особенностях Resident Evil Veronica

Портал EGW поделился инсайдерскими данными о глобальном обновлении игрового процесса Resident Evil Veronica. Согласно публикации, разработчики готовят кардинальные изменения в дизайне уровней и механике стрельбы, которые будут дополнены продвинутым созданием предметов и новым сюжетным контентом.

Главным сюрпризом для фанатов станет наличие специального сюжетного пролога в формате mini-кампании. Игрокам предстоит взять под управление секретного персонажа, личность которого раскроет предысторию основных событий. Согласно утечкам строк кода с пометкой ASH_MEM_00, этим героем с высокой долей вероятности окажется Альберт Вескер или Альфред Эшфорд.

Геймплей за Клэр Редфилд получит глубокую механику крафта с уклоном в химические эксперименты. Героиня сможет извлекать опасную кислоту из тел поверженных зомби для создания уникальных боеприпасов. Модифицированные кислотные стрелы станут ключевым оружием против бронированных мутантов типа «Хантер». При этом визуальный стиль игры станет более суровым: кровь, грязь и токсичные следы будут перманентно оставаться на одежде Клэр до самого финала.

Окружающий мир станет интерактивным и будет напрямую реагировать на действия игрока. Выстрелы в узких коридорах начнут вызывать сильную вибрацию стен и разрушение стеклянных витрин, что заставит пользователей мгновенно адаптироваться к меняющейся обстановке. Одной из самых атмосферных локаций станет секретная лаборатория-лабиринт с тревожным красным светом, где для продвижения по сюжету придется вручную восстанавливать систему химической очистки.

На текущий момент Capcom воздерживается от подтверждения этой информации. Согласно имеющимся данным, релиз Resident Evil Veronica состоится в 2027 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на Nintendo Switch 2.