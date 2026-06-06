В Steam появилась страница ремейка Resident Evil Veronica с подтвержденным русским дубляжом

Оригинальная история Клэр и Криса Редфилдов долгое время оставалась консольным эксклюзивом, обходя ПК стороной. Это всегда расстраивало фанатов, ведь сюжет игры является прямым и важнейшим продолжением культовой второй части.

Спустя годы ожидания японские разработчики из Capcom наконец услышали сообщество: на Summer Game Fest состоялся громкий анонс полноценного ремейка, получившего лаконичное название Resident Evil Veronica. Страница долгожданного проекта уже появилась в Steam, а релиз намечен на 2027 год. Приятный бонус — заявлен полный русский дубляж.

По заверениям Capcom, проект сохранит атмосферу оригинала 2000 года, но предложит современный игровой процесс, переосмысленный сценарий и графику нового поколения на движке RE-Engine. Разработчики обещают фотореалистичную картинку, обновленную камеру и классический survival horror. Игрокам предстоит погрузиться в готическую атмосферу тюрьмы на острове Рокфорт и раскрыть пугающие тайны семьи Эшфорд.