Журналисты уже поиграли в ремейк Resident Evil Veronica и готовы поделиться деталями

На прошедшей выставке Summer Game Fest 2026 слухи наконец-то подтвердились. Capcom представила первый трейлер долгожданного ремейка Resident Evil Code Veronica. Анонс оказался настоящим сюрпризом, особенно если учесть, что разработчики все еще планируют выпуск крупного сюжетного дополнения для недавно вышедшей Resident Evil Requiem. Но что еще более интересно — свежие детали о новом хорроре и даже первые впечатления от профильной прессы появятся в сети уже на этой неделе.

Согласно информации от нашего отечественного датамайнера и инсайдера под ником 4de, профильные журналисты уже успели посетить закрытый показ обновленной Resident Evil Veronica. Сообщается, что сразу после окончательного завершения всех сопутствующих мероприятий Summer Game Fest будет снято информационное эмбарго на публикацию материалов по игре. Это произойдет уже в ближайшую среду, после 18:00 по московскому времени. Ожидается, что пресса поделится полноценными впечатлениями от технического состояния проекта, обновленного геймплея и дизайна локаций.

Если честно, сложно было даже представить, что кому-то дадут опробовать ремейк так быстро сразу после анонса.

Если верить устоявшимся слухам, выход ремейка Resident Evil Veronica ожидается уже в начале следующего года. Следовательно, чтобы проекты не сталкивались лбами и не перетягивали внимание аудитории, релиз обещанного дополнения для Resident Evil Requiem должен состояться до конца этого года. Ждем среды, чтобы узнать первые подробности возвращения Клэр Редфилд.