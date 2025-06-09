Грейс Эшкрофт, героиня Resident Evil Requiem, вернула к жизни забытую Resident Evil Outbreak

Среди настоящих сюрпризов Summer Game Fest 2025, несомненно, был официальный анонс Resident Evil Requiem, которая имеет прямую связь с другой игрой из саги Capcom - Resident Evil Outbreak. И угадайте, что произошло за последние несколько дней? Правильно, игра получила новый импульс.

По информации портала The Gamer, на управляемых фанатами серверах Resident Evil Outbreak было зарегистрировано рекордное количество игроков - 5 635 человек. Игра, вышедшая на PlayStation 2, развивалась параллельно с событиями Resident Evil 2 и Resident Evil 3 и рассказывала о приключениях восьми обычных людей, борющихся за жизнь в Раккун-Сити не только с нежитью, но и с экспериментальной термобарической ракетой, которую готовились запустить США.

Хотя игра была хорошо принята, а ее продажи превысили миллион копий, все же она вышла на устаревшем железе и, как следствие, осталась без внимания многих современных фанатов серии, и тот факт, что Capcom решили связать нового протагониста с менее известной игрой, не мог не вызвать интереса.

На самом деле главная героиня Resident Evil Requiem - Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт, которая была одним из персонажей вышеупомянутой Outbreak. Алисса была журналистом-расследователем, известным своим твердым характером и упорством в поисках правды даже в хаосе вспышки в Раккун-Сити. Возвращение, пусть и косвенное, этой знакомой истории в лице Грейс наводит на мысль, что в Resident Evil Requiem, возможно, попытаются исследовать менее освещенные уголки истории франшизы или, как минимум, создадут интересный нарративный мост в прошлое.

Релиз Resident Evil: Requiem намечен на 27 февраля 2026 года. Игра заявлена для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.