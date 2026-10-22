Resident Evil Outbreak 1 и 2 добрались до браузеров - фанаты вернули онлайн-кооператив

Классические Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak File #2, которые Capcom выпускала для PlayStation 2, получили необычный способ вернуться спустя более 20 лет. Энтузиасты запустили проект OutbreakWeb, предлагающий играть в обе части прямо через браузер, в том числе вместе с другими пользователями.

Доступны как одиночный режим, так и онлайн-кооператив. Игроки могут создавать отдельные комнаты и собираться в них с друзьями для совместного прохождения. Таким образом, запуск старых Outbreak потенциально становится заметно проще — ранее желающим поиграть по сети приходилось пользоваться эмуляцией и восстановленными сообществом серверами.

Оригинальный Resident Evil Outbreak заметно отличался от других частей серии того времени. Вместо одного главного героя игрокам предлагали группу обычных жителей Раккун-Сити, пытающихся пережить вспышку вируса. Главной особенностью стал кооператив: один сценарий могли одновременно проходить до четырёх человек. Позднее Resident Evil Outbreak File #2 развила эту концепцию, добавив новые локации, противников и сценарии.