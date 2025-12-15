50 - это новые 30: Леон будет на пике своих возможностей в Resident Evil Requiem

Заметный состарившийся Леон С. Кеннеди вернется в качестве со-протагониста Resident Evil Requiem, но не дайте себя обмануть его «преклонным» возрастом.
По словам Коси Наканиси (геймдиректор) в интервью японскому изданию Famitsu, физическое и психологическое состояние Леона находится в лучшей форме, чем когда-либо ранее в истории франшизы. Однако путь, которым ему предстоит пройти, не будет легким.
«Леон находится в своей лучшей форме, но в этой игре он будет доведен до предела, как никогда раньше. Я думаю, что важным моментом является то, что эта битва заставит его выйти за пределы своих возможностей».
Что касается игрового времени, то сегменты с Леоном и Грейс будут разделены поровну. Сегменты с Леоном будут более динамичными, что позволит игрокам «выпустить пар» после напряженной атмосферы страха и борьбы за выживание в сегментах с Грейс.
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.
Его главная битва ещё впереди:
в постели с Адой Вонг. Там пригодятся все его сальтухи и вертухи с ноги.😁
он Торговца выберет )
Я бы на это сильно не рассчитывал. Вон фанаты другой вселенной, Марио, постоянно рисовали всякие эротические фанфики про Марио и Питч, пока японцы из Нинтендо официально не заявили, что они лишь друзья. А зная КрэпКам и их любовь к цензуре (они Леону уже запретили его БАЗОВЫЕ пошлые и сексистские шутки в сторону женщин), не удивлюсь если и другие японцы из КрэпКам официально заявят, что Леон и Ада просто друзья!
Может вколит вирус по сюжету.
Ясно, шлепнут его
Как раз наоборот:
Обычно так не говорят о персонажах, которых ждет смерть.
вот как раз таки о таких и говорят, но про криса тоже самое в деревне говорили да только он уж совсем второстепенным персонажем был, капкомовцы ветеранов серии убивать не любят
Нет, когда идет речь о персонажах пускаемых на убой, там что-то более роковое типа "последний путь" или что-то типа того.
Женщины сильнее стареют, там наверное Ада выглядит на все 80, хех
Так она в Ремейках уже выглядела как бабулька. Просто потрясный выбор модельки.
Если не следить за питанием, то да, всякий бред, вроде процедур только дополнительно снижает ресурс и старит организм.
Она азиатка, а азитки лет до 60 точно будут выглядеть как соски.
Ну и хорошо, что 50/50, будет веселее играть.
нормальная грива у него для 50
А сама игра бунна пике?)))
Ну, вертухи прописывать гораздо легче в 30, нежели в 50.
Тут скорее речь про его опыт и закаленный характер, он на пике жизненного опыта и своих психологических качеств.
вон Джеки 70 + двигается лучше 20 летних
если что в 50 лет человек выглядит ещё хуже
2 дня до пенсии
Барри Буртону в Ревалатион 2 - 53 года и чо?
Что-то не слышал кукареканья на тему пики (точеной) его формы.