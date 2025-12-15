50 - это новые 30: Леон будет на пике своих возможностей в Resident Evil Requiem

Заметный состарившийся Леон С. Кеннеди вернется в качестве со-протагониста Resident Evil Requiem, но не дайте себя обмануть его «преклонным» возрастом.

По словам Коси Наканиси (геймдиректор) в интервью японскому изданию Famitsu, физическое и психологическое состояние Леона находится в лучшей форме, чем когда-либо ранее в истории франшизы. Однако путь, которым ему предстоит пройти, не будет легким.

«Леон находится в своей лучшей форме, но в этой игре он будет доведен до предела, как никогда раньше. Я думаю, что важным моментом является то, что эта битва заставит его выйти за пределы своих возможностей».

Что касается игрового времени, то сегменты с Леоном и Грейс будут разделены поровну. Сегменты с Леоном будут более динамичными, что позволит игрокам «выпустить пар» после напряженной атмосферы страха и борьбы за выживание в сегментах с Грейс.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.