Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 562 оценки

50 - это новые 30: Леон будет на пике своих возможностей в Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Заметный состарившийся Леон С. Кеннеди вернется в качестве со-протагониста Resident Evil Requiem, но не дайте себя обмануть его «преклонным» возрастом.

По словам Коси Наканиси (геймдиректор) в интервью японскому изданию Famitsu, физическое и психологическое состояние Леона находится в лучшей форме, чем когда-либо ранее в истории франшизы. Однако путь, которым ему предстоит пройти, не будет легким.

«Леон находится в своей лучшей форме, но в этой игре он будет доведен до предела, как никогда раньше. Я думаю, что важным моментом является то, что эта битва заставит его выйти за пределы своих возможностей».

Что касается игрового времени, то сегменты с Леоном и Грейс будут разделены поровну. Сегменты с Леоном будут более динамичными, что позволит игрокам «выпустить пар» после напряженной атмосферы страха и борьбы за выживание в сегментах с Грейс.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.

Summor Ner
эта битва заставит его выйти за пределы своих возможностей

Его главная битва ещё впереди:

Спойлер

в постели с Адой Вонг. Там пригодятся все его сальтухи и вертухи с ноги.😁

12
MNM 777

он Торговца выберет )

Авраам Линкольн
в постели с Адой Вонг. Там пригодятся все его сальтухи и вертухи с ноги.

Я бы на это сильно не рассчитывал. Вон фанаты другой вселенной, Марио, постоянно рисовали всякие эротические фанфики про Марио и Питч, пока японцы из Нинтендо официально не заявили, что они лишь друзья. А зная КрэпКам и их любовь к цензуре (они Леону уже запретили его БАЗОВЫЕ пошлые и сексистские шутки в сторону женщин), не удивлюсь если и другие японцы из КрэпКам официально заявят, что Леон и Ада просто друзья!

3
Kenn1y

Может вколит вирус по сюжету.

Carissa7517

Ясно, шлепнут его

5
North235

Как раз наоборот:

Я думаю, что важным моментом является то, что эта битва заставит его выйти за пределы своих возможностей

Обычно так не говорят о персонажах, которых ждет смерть.

3
vertehwost North235

вот как раз таки о таких и говорят, но про криса тоже самое в деревне говорили да только он уж совсем второстепенным персонажем был, капкомовцы ветеранов серии убивать не любят

North235 vertehwost

Нет, когда идет речь о персонажах пускаемых на убой, там что-то более роковое типа "последний путь" или что-то типа того.

Tommy451

Женщины сильнее стареют, там наверное Ада выглядит на все 80, хех

4
Fan_of_the_cinema

Так она в Ремейках уже выглядела как бабулька. Просто потрясный выбор модельки.

2
Kenn1y

Если не следить за питанием, то да, всякий бред, вроде процедур только дополнительно снижает ресурс и старит организм.

Антон Патриарх Логвинов

Она азиатка, а азитки лет до 60 точно будут выглядеть как соски.

sa1958

Ну и хорошо, что 50/50, будет веселее играть.

1
hom1e

нормальная грива у него для 50

1
askazanov

А сама игра бунна пике?)))

Pаrallax

Ну, вертухи прописывать гораздо легче в 30, нежели в 50.

Samson48

Тут скорее речь про его опыт и закаленный характер, он на пике жизненного опыта и своих психологических качеств.

KILLA06

вон Джеки 70 + двигается лучше 20 летних

2
Pаrallax Samson48
Леон находится в своей лучшей форме, но в этой игре он будет доведен до предела, как никогда раньше.
вортигонт вортигонтович

если что в 50 лет человек выглядит ещё хуже

ДЕНИСКА_омск

2 дня до пенсии

Yoshemitsu

Барри Буртону в Ревалатион 2 - 53 года и чо?

Что-то не слышал кукареканья на тему пики (точеной) его формы.

