56% игроков Resident Evil Requiem получили плохую концовку и более миллиона человек нашли секси-фото Ребекки Чемберс

Официальная статистика Capcom раскрыла неожиданную деталь: 56% игроков в ходе своего первого прохождения новой Resident Evil Requiem приняли роковое решение в конце игры, что привело к плохой концовке. Некоторые комментируют этот выбор тем, что просто хотели посмотреть, что будет. Capcom также сообщила, что игроки в общей сложности прошли Requiem 6,3 миллиона раз, и что первое прохождение (включая кат-сцены, перезапуски и паузы) в среднем заняло 16 часов и 48 минут.

Помимо курьезов со статистикой выборов, Capcom поделилась и другими внушительными цифрами. Совокупный игровой стаж сообщества превысил 8842 года. За это время геймеры истребили 2,8 миллиарда врагов, но и сами погибли 120 миллионов раз. Леон Кеннеди активно пользовался бензопилой, записав на свой счет 86 миллионов смертей монстров.

Между нападениями зомби и сокрушительными атаками Чанка игроки создали 929 миллионов предметов, собрали 15 миллионов литров крови и использовали 38 миллионов чернильных лент. Игроки также проявили недюжинную тягу к расследованиям: библиотеку полицейского участка Раккун-Сити в поисках откровенного фото Ребекки Чемберс, спрятанного Вескером, перерыли 1,2 миллиона человек, а загадочную Отрубленную руку изучили более миллиона раз.

Ознакомиться с полной статистикой и сравнить свои достижения можно на официальном сайте игры.