91-летний геймер успешно прошел Resident Evil Requiem, рисуя карты от руки в блокноте

Пока многие юные геймеры жалуются на динамику в хорроре Resident Evil Requiem, один дедушка из Китая доказывает, что важно просто наслаждаться игрой в своём темпе. Ян Бинлинь — 91-летний геймер, официально удерживающий статус самого пожилого мужчины-стримера в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, — не только завершил новинку, но и уже отправился на второе прохождение.

Бывший инженер, вышедший на пенсию еще в 1996 году, с тех пор посвятил свою жизнь двум вещам: настольному теннису и видеоиграм. Он опубликовал видео с распаковкой Resident Evil Requiem еще 4 марта и с тех пор регулярно делился прогресом своего прохождения. В моменты, когда игра бросает на героя монстров с бензопилами, Ян Бинлинь даже не меняется в лице, сохраняя мягкую улыбку. Как и Леон, он показывал отличные рефлексы, без труда раздавая зомби хедшоты и молниеносно реагируя на внезапные QTE-эвенты. Единственная «слабость» дедушки-геймера — расточительность: он обожает расстреливать рядовых врагов из драгоценного магнума и без страха проходит вплотную к гигантским монстрам в секциях за Грейс.

Свое первое прохождение Ян завершил к середине марта, однако признался, что сделал это слишком быстро благодаря подсказкам внуков, наблюдавших за процессом. 21 марта рекордсмен заявил, что начал режим «Новая игра+», чтобы исследовать особняк и улицы Раккун-Сити самостоятельно. Чтобы не запутаться в локациях, дедушка завел специальный блокнот, в котором от руки чертит детальные карты уровней и делает аккуратные пометки о головоломках, показывая настоящий "олдскульный" подход к геймингу.

Дедушка Ян Бинлинь заявил, что будет играть в новые части франшизы столько, сколько они будут выходить. «Я играл в эту серию 30 лет, так что подождать еще пару лет для меня — не проблема».