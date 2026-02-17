ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 696 оценок

А вот теперь опасно - некоторые счастливчики уже начали получать физические копии полной версии Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Осталось всего десять дней до выхода Resident Evil Requiem на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК 27 февраля 2026 года. Ранее в этом месяцев поступали сообщения, что некоторые игроки получили копии Resident Evil Requiem, которые в итоге оказались бонусами за предзаказ. Теперь же ситуация куда гораздо серьёзней.

Некоторым счастливчикам удалось получить физические копии полной версии игры, поэтому подробности о сюжете и содержании этой девятой части могут появиться в социальных сетях в ближайшие часы.

Помните, что пресс-обзоры ожидаются начиная с 25 февраля.

46
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
KoreanLoki

На х2 промотать на гевнатубе и забыть этот высер япономатраса.

39
North235

Зачем тогда вообще проматывать? Не зашла игра - прошел мимо. Мне никогда не понять логику таких, как ты...

21
KoreanLoki North235

А при чем тут я, я про тех кому зашла. Нормальные люди с 2012 это словосочетание не впечатывают в поиске

19
b2ko KoreanLoki

Скуфофская тряска однако, здоровье в твои 40+ или сколько тебе там

8
Newworld_DESTROYER
поэтому подробности о сюжете и содержании этой девятой части могут появиться в социальных сетях в ближайшие часы.

интересно, что там произойдет? неужели лион заразиться смертельным вирусом и в конце чудом вылечится вакциной? или может снова будет фармить ауру пока людей вокруг убивают? надеюсь мы увидим постельную сцену с адой, это мечта любого настоящего фана

10
Авраам Линкольн

Первый спойлер уже есть: В игре будет негр, возможно даже не один. Так что если вам не нравятся негры, эту часть можете смело пропускать. А ещё пол игры надо будет играть не за мужика, а за фемку плоскодонку без сисек, похожую на паренька. Опять же, если вам не нравится играть за сильных и независимых фемок, эту часть можно смело пропускать. Хотя если посмотреть с другой стороны, РЕ 9 надо будет проходить за ДВОИХ мужиков - один обычный мускулистый и старый (Леон), а другой худой, женственный и молодой (Грейс). Вот такие дела.

9
Рикочико

Ничего. Придёт saa0891 и напихает тебе доярочек.

1
Wildballs

И к чему такие акценты в комментарии? Негры были и во второй и в пятой части. А учитывая спорный цвет Ханниган, то и во многих других частях. Далее, с чего вы взяли что девчушка (мало похожая на пацана) обязательно фемка? И, опять же, в первой, второй, третьей, пятой частях мы играли за куда более сильных и независимых. А здесь молоденькая девчонка, которая безумно боится, но вынуждена сражаться, ибо "бей или сдохнешь". Охренеть, как у некоторых людей мозг своеобразно работает. И забавно, что именно Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства в США)

3
K0t Felix

Буду всячески избегать спойлеров

7
Brainstoun

Ничего опасного, просто не нужно смотреть спойлеры, у всех же глаза есть.... Или вы на столько тупы, чтобы не понимать, на что нужно обращать внимание, а на что нет.

5
Exit 8

Жду, мне не терпится спойлеры глянуть.)

4
TheCalvariam

Так а как они её запустят? Там ограничения должны быть, типо мб только скачать с диска, а запуск будет недоступен, или у них всё по своему у этих сонибоев?

3
Alex Energy

А зачем тогда хакеры?

3
Alex Energy

И чего тут опасного? Наоборот, это прекрасно, надо радоваться за других автор, а не думать о себе!)

3
vovan200976

Будьте любезны отправить заранее на торренты :)

3
[PainKiller]

там денува, какие торенты

2
CleverOrvillethor

этого ещё не хватало

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ