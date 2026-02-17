А вот теперь опасно - некоторые счастливчики уже начали получать физические копии полной версии Resident Evil Requiem

Осталось всего десять дней до выхода Resident Evil Requiem на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК 27 февраля 2026 года. Ранее в этом месяцев поступали сообщения, что некоторые игроки получили копии Resident Evil Requiem, которые в итоге оказались бонусами за предзаказ. Теперь же ситуация куда гораздо серьёзней.

Некоторым счастливчикам удалось получить физические копии полной версии игры, поэтому подробности о сюжете и содержании этой девятой части могут появиться в социальных сетях в ближайшие часы.

Помните, что пресс-обзоры ожидаются начиная с 25 февраля.