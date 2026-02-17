А вот теперь опасно - некоторые счастливчики уже начали получать физические копии полной версии Resident Evil Requiem

Осталось всего десять дней до выхода Resident Evil Requiem на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК 27 февраля 2026 года. Ранее в этом месяцев поступали сообщения, что некоторые игроки получили копии Resident Evil Requiem, которые в итоге оказались бонусами за предзаказ. Теперь же ситуация куда гораздо серьёзней.
Некоторым счастливчикам удалось получить физические копии полной версии игры, поэтому подробности о сюжете и содержании этой девятой части могут появиться в социальных сетях в ближайшие часы.
Помните, что пресс-обзоры ожидаются начиная с 25 февраля.
интересно, что там произойдет? неужели лион заразиться смертельным вирусом и в конце чудом вылечится вакциной? или может снова будет фармить ауру пока людей вокруг убивают? надеюсь мы увидим постельную сцену с адой, это мечта любого настоящего фана
Первый спойлер уже есть: В игре будет негр, возможно даже не один. Так что если вам не нравятся негры, эту часть можете смело пропускать. А ещё пол игры надо будет играть не за мужика, а за фемку плоскодонку без сисек, похожую на паренька. Опять же, если вам не нравится играть за сильных и независимых фемок, эту часть можно смело пропускать. Хотя если посмотреть с другой стороны, РЕ 9 надо будет проходить за ДВОИХ мужиков - один обычный мускулистый и старый (Леон), а другой худой, женственный и молодой (Грейс). Вот такие дела.
И к чему такие акценты в комментарии? Негры были и во второй и в пятой части. А учитывая спорный цвет Ханниган, то и во многих других частях. Далее, с чего вы взяли что девчушка (мало похожая на пацана) обязательно фемка? И, опять же, в первой, второй, третьей, пятой частях мы играли за куда более сильных и независимых. А здесь молоденькая девчонка, которая безумно боится, но вынуждена сражаться, ибо "бей или сдохнешь". Охренеть, как у некоторых людей мозг своеобразно работает. И забавно, что именно Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства в США)
