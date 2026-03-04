Айс-Ти пожаловался на гигантского паука в Resident Evil Requiem: "Мне уже снится эта чертовщина"

Рэпер и актёр Айс-Ти признался, что испытывает серьёзные трудности при прохождении Resident Evil Requiem — всё из-за печально известного босса-паука.

Музыкант написал в соцсетях коротко и эмоционально: «Resident Evil 9… к чёрту этого паука». Ранее он делился, что игра ему нравится и напоминает самую первую часть серии, но при этом «жутко напрягает». По словам Айс-Ти, дело дошло до того, что сцены из игры начали ему сниться.

Паук появляется в эпизоде среди руин Раккун-Сити, где Леон С. Кеннеди пробирается через локацию, затянутую паутиной. Бой с огромным, детализированным и крайне подвижным существом уже успел стать одним из самых обсуждаемых моментов игры. Особенно тяжело приходится игрокам с арахнофобией — многие признаются, что снимают очки или уменьшают экран, чтобы пережить встречу с боссом.

Официального режима для людей с боязнью пауков в игре нет. Зато на ПК уже появился мод, который заменяет монстра на Паровозика Томаса — улыбающийся локомотив вместо гигантского арахнида выглядит абсурдно, но для некоторых игроков это единственный способ пройти эпизод.

Айс-Ти известен как заядлый геймер — он не раз говорил о любви к Call of Duty и Fallout, а также озвучивал персонажей в крупных проектах. Однако даже опытному игроку, похоже, оказалось непросто справиться с одним из самых пугающих боссов в истории серии.