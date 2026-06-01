Актер озвучки Леона Кеннеди мог случайно затизерить кадр из грядущего дополнения Resident Evil Requiem

Компания Capcom официально подтвердила, что для Resident Evil Requiem готовится масштабное сюжетное дополнение. Разработчики предпочли сохранить интригу и не раскрыли никаких подробностей о содержании грядущего DLC. Однако в игровом сообществе уже вовсю циркулируют слухи от известных инсайдеров, которые утверждают, что ключевая роль в новой истории будет отведена шпионке Аде Вонг.

Новую волну обсуждений спровоцировал Ник Апостолидес, подаривший свой голос и внешность Леону Кеннеди. Актер посетил штаб-квартиру команды разработчиков и опубликовал в социальных сетях несколько фотографий из студии Capcom. Внимательные фанаты сразу же заметили на заднем плане одного из снимков изображение Леона, которое определенно не использовалось в оригинальной игре.

Опубликованный снимок породил множество теорий среди поклонников франшизы. Большинство игроков сошлись во мнении, что Ник случайно затизерил кадр из анонсированного дополнения. Теперь сообщество пытается разгадать, пересекутся ли пути Леона и Ады в новой сюжетной арке, или же разработчики готовят для грядущего DLC совершенно иной сценарий.