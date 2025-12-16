Активисты недовольны, что Леон станет вторым протагонистом в Resident Evil Requiem и может затмить Грейс

После недель слухов, догадок и утечек Capcom официально подтвердила на церемонии The Game Awards, что Леон Кеннеди вернётся в Resident Evil Requiem в качестве одного из двух протагонистов.

Для части фанатов анонс стал поводом для радости: Леон - один из самых любимых персонажей серии, который последний раз был играбельным в 2012 году в Resident Evil 6, хоть и появлялся в недавних ремейках. Однако часть аудитории осталась недовольна тем, что Грейс не получила роль единственного протагониста.

Издание Kotaku сообщает о том, что ряд активистов в соцсетях выражают опасения, что Леон может затмить Грейс. Некоторые из подобных комментариев:

Леон затмит Грейс, и это печально. Формально Грейс - главный герой, но Capcom наверняка уделяет Леону куда больше внимания как любимцу фанатов.

Capcom в очередной раз не смогла удержаться и опять добавила мужского персонажа для привлечения аудитории. Ожидаемо.

Мне нравится Леон, но я надеюсь, что Грейс не станет очередной девушкой, которую он спасает, и сможет быть самостоятельным, хорошо прописанным персонажем.

Несмотря на критику от ряда пользователей, судя по настроению в соцсетях, большинство фанатов безумно рады возвращению Леона и тому, что Requiem, судя по всему, объединяет экшеновый и более классический хоррор-подходы.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.