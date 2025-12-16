Активисты недовольны, что Леон станет вторым протагонистом в Resident Evil Requiem и может затмить Грейс

После недель слухов, догадок и утечек Capcom официально подтвердила на церемонии The Game Awards, что Леон Кеннеди вернётся в Resident Evil Requiem в качестве одного из двух протагонистов.
Для части фанатов анонс стал поводом для радости: Леон - один из самых любимых персонажей серии, который последний раз был играбельным в 2012 году в Resident Evil 6, хоть и появлялся в недавних ремейках. Однако часть аудитории осталась недовольна тем, что Грейс не получила роль единственного протагониста.
Издание Kotaku сообщает о том, что ряд активистов в соцсетях выражают опасения, что Леон может затмить Грейс. Некоторые из подобных комментариев:
Леон затмит Грейс, и это печально. Формально Грейс - главный герой, но Capcom наверняка уделяет Леону куда больше внимания как любимцу фанатов.
Capcom в очередной раз не смогла удержаться и опять добавила мужского персонажа для привлечения аудитории. Ожидаемо.
Мне нравится Леон, но я надеюсь, что Грейс не станет очередной девушкой, которую он спасает, и сможет быть самостоятельным, хорошо прописанным персонажем.
Несмотря на критику от ряда пользователей, судя по настроению в соцсетях, большинство фанатов безумно рады возвращению Леона и тому, что Requiem, судя по всему, объединяет экшеновый и более классический хоррор-подходы.
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Как же задолбал этот мусор. Так же - часть игроков? Слишком громкое слово. Там максимум сотня человек из миллионов. Какать хотели уже на этих идиотов.
Это называется Американская свобода слова, которой дали волю и они всё обосрали. Не, серьёзно, вот что становится когда даёшь свободу слова всяким меньшинствам, они возводят своё мнение в какой-то эталон и продвигают его как единственное правильное.
А эти активисты сейчас с нами в одной комнате?
не дай бог
Следовало бы спросить, а чем тебе не нравится мужские персонажи в играх?
Слухай братва а эти активистки те ещё сексистки как я вижу, гнать их надо от возможности хоть какого то права голоса. Мр*зи обугленные.
потому что по мнению этих активистов настоящий играбельный персонаж должен выглядеть именно так
Да это писец я из за этой бабы пропущу считай одну из любимых игр детства
Постоянно кто то чем то недоволен, в игры уже не играют, а только ворчат
Когда уже начнут к активистам массово применять дезактиваторы ?
Ахахаха активисты смешно
Ну, это уж пускай сами игроки решают. К тому же тут я думаю даже сама Capcom мало что сможет сделать. Сердцу, как известно не прикажешь.
3 человека написали воук чушь, тем временем PG: "Активисты недовольны"
А кто такая Грейс чтоб ее затмевать? Пустое место?