Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 746 оценок

Актриса озвучки Девочки из Resident Evil Requiem пила молоко литрами для "густой слюны" по требованию Capcom

AceTheKing AceTheKing

Делани Николь Гилл, подарившая голос Девочке - одному из ключевых противников в Resident Evil Requiem, поделилась необычными подробностями подготовки к роли.

На панели MegaCon Orlando 2026 актриса рассказала, что Capcom требовала от нее добиться максимальной достоверности звучания:

Они хотели, чтобы моя слюна была очень густой, булькала и щёлкала. Мы провели две четырёхчасовые сессии, и чтобы добиться нужной консистенции, мне понадобилось около двух кувшинов молока - почти 4 литра.

Это уже не первый случай, когда Capcom прибегает к экстравагантным методам для достижения реалистичности. Ранее Анджела Сант'Альбано, исполнившая роль Грейс Эшкрофт, признавалась, что её переворачивали вниз головой для сцены, в которой героиня оказалась в аналогичном положении.

Индустрия
Комментарии:  8
Niт6iтЛиsт4n

такую милаху заставили пить молоко ради этой мерзости? ни стыда ни совести ни фулла

6
Kubominator

Детишкам молоко полезно

5
Lvinomord

Хорошо, что у неё не было аллергии на лактозу.....

5
sa1958

Это уже садизм какой то.

3
MNM 777

Уже представил как это примерно выглядело )

2
