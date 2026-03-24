Актриса озвучки Девочки из Resident Evil Requiem пила молоко литрами для "густой слюны" по требованию Capcom

Делани Николь Гилл, подарившая голос Девочке - одному из ключевых противников в Resident Evil Requiem, поделилась необычными подробностями подготовки к роли.

На панели MegaCon Orlando 2026 актриса рассказала, что Capcom требовала от нее добиться максимальной достоверности звучания:

Они хотели, чтобы моя слюна была очень густой, булькала и щёлкала. Мы провели две четырёхчасовые сессии, и чтобы добиться нужной консистенции, мне понадобилось около двух кувшинов молока - почти 4 литра.

Это уже не первый случай, когда Capcom прибегает к экстравагантным методам для достижения реалистичности. Ранее Анджела Сант'Альбано, исполнившая роль Грейс Эшкрофт, признавалась, что её переворачивали вниз головой для сцены, в которой героиня оказалась в аналогичном положении.