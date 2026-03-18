Актриса озвучки Грейс Эшкрофт из Resident Evil Requiem мечтает о новых ролях в игровых вселенных

Актриса Анджела Сант’Альбано, которая дебютировала в видеоиграх, сыграв Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, выразила желание участвовать и в других проектах индустрии.

До работы над Requiem Сант’Альбано была известна в первую очередь по сериалам. Однако теперь, сыграв главную роль в игре, которая претендует на звание одной из лучших года, актриса отметила, что получила огромное удовольствие от работы с захватом движения.

«Мне было очень весело заниматься motion capture, и я с радостью сделаю это снова, исследуя разные жанры», — рассказала Сант’Альбано в интервью. «То же самое касается кино, телевидения и театра — если есть хорошая история, я готова участвовать».

По словам актрисы, Capcom стремилась к более «кинематографичным» выступлениям, чтобы соответствовать техническому прогрессу игры, при этом ей предоставлялась свобода переделывать сцены, если она сама была ими недовольна, даже если они были технически идеальными.

Её работа над Грейс сделала сцены игры особенно напряжёнными, позволяя игрокам ощутить стресс, тревогу и панику персонажа максимально реалистично. Сант’Альбано готова приносить такой уровень эмоциональной глубины и в будущие проекты видеоигр.