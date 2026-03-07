Актриса озвучки Грейс Эшкрофт ответила на вопросы фанатов в новом видео от IGN

Портал IGN опубликовал забавное видео, в котором актриса Анджела Сант'Альбано, исполняющая роль Грейс Эшкрофт в недавно вышедшей игре Resident Evil Requiem, отвечает на комментарии игроков. В видео Анджела разбирает теории фанатов, шутки и похвалу: от сравнения Грейс с Розмари Уинтерс до вопросов о бегстве героини с пистолетом в руках.

Вопрос: Почему Грейс постоянно убегает? У нее же есть пистолет.

Анжела: Совершенно верно, но она не умеет им пользоваться так же хорошо, как Леон, поэтому ей нужно убегать.

Вопрос: Я думаю, что Грейс Эшкрофт на самом деле Розмари Уинтерс из последней части, RE: Village.

Анжела: Люди так говорят. Сходство определенно есть, но я думаю, что Розмари была бы ребенком во время событий Requiem. Так что Грейс - это самостоятельная личность.

Вопрос: Ребята, вы заметили, что Грейс похожа на Аманду Сайфред?

Анжела: Люди говорили мне об этом, и мне это очень нравится, потому что я люблю Аманду Сайфред. Она одна из моих любимых актрис. Так что, спасибо.

Вопрос: Каждый раз, когда Леона нет в кадре, остальные персонажи должны спрашивать: "Где Леон?". Леон должен быть громче, злее и иметь доступ к машине времени.

Анжела: Знаешь, мне бы это тоже понравилось, потому что было много моментов, когда Грейс очень бы пригодился Леон.

Вопрос: Какого черта Алисса 30 лет подряд ходит в одежде красного цвет?

Анжела: Знаете что? Мне нравится наряд Алиссы, и я бы хотела, чтобы у Грейс было что-то подобное.

Вопрос: Офигеть! Актриса Грейс Эшкрофт очень реалистично изображает паническую атаку.

Анжела: О, я так рада это слышать, потому что я провела много исследований различных типов панических атак. И я думаю, что Грейс в молодости от них не страдала. А потом пережить такую ​​травмирующую ситуацию, как смерть матери, действительно изменило ее жизнь. Я много над этим работала. Так что, всем огромное спасибо. Я Анжела Сант'Альбано, и я надеюсь, вам всем понравится Resident Evil Requiem.