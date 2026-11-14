Актриса озвучки Resident Evil Requiem хочет увидеть дальнейшее развитие Грейс Эшкрофт

Анджела Сант'Альбано, сыгравшая Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, считает, что у персонажа остается большой потенциал для развития. Актриса поделилась надеждами на будущее героини и подчеркнула, что ей необязательно превращаться в столь же опытного бойца, как Леон Кеннеди.

В интервью GamesRadar+ Сант'Альбано отметила, что Грейс предстоит еще многое преодолеть. По ее мнению, дальнейшее развитие персонажа должно быть связано прежде всего с ростом уверенности в себе, смелости и умением справляться с собственными переживаниями.

«Я не думаю, что она когда-нибудь станет персонажем вроде Леона. Она не будет крутой героиней, выполняющей эффектные удары с разворота. Но я действительно считаю, что ее смелость и уверенность в себе будут расти по мере того, как она начнет больше доверять собственным силам и прощать себя за многое из того, что ее сдерживает. Думаю, впереди у нее еще долгий путь», — рассказала актриса.

При этом слова Сант'Альбано не означают, что Грейс обязательно появится в следующей игре серии. Capcom пока не подтверждала подобные планы. Однако успех Resident Evil Requiem оставляет разработчикам возможности для дальнейшего развития истории персонажа.

Кроме того, франшиза продолжает демонстрировать хорошие результаты не только в игровой индустрии: недавние проекты серии и экранизация Зака Креггера также привлекли значительное внимание аудитории.