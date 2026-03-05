Актриса, сыгравшая Грейс Эшкрофт, надеется вернуться к роли после Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem — настоящий феномен, и часть успеха этого проекта — заслуга Анджелы Сант’Альбано. Именно она подарила голос и пластику Грейс Эшкрофт. В интервью Variety актриса призналась: секрет её героини в том, что она не суперсолдат, а обычный человек. Грейс до смерти боится монстров, и именно преодоление этого искреннего ужаса делает персонажа живым, а его храбрость — настоящей.

Чтобы добиться предельного реализма, Capcom пошла на хитрость: Анджела до последнего не знала ключевых сюжетных поворотов. Шокирующие подробности прошлого Грейс она узнавала прямо во время съемок, благодаря чему её подлинные эмоции идеально совпали с реакциями персонажа.

Разработчики сделали ставку на контраст: если сегменты за Леона Кеннеди — это драйвовый экшен, то геймплей за Грейс — это вязкий, первобытный хоррор. Атмосферу нагнетали радикально: сцены захвата движений снимали в кромешной темноте. Актеры видели лишь свет фонариков, испытывая реальную дезориентацию, которую просто невозможно сымитировать в уютной студии.

Физический стресс также стал частью процесса. Чтобы крики и тяжелое дыхание звучали убедительно, актрису подвешивали на тросах и фиксировали в неудобных позах. Для Сант’Альбано этот проект стал дебютом в жанре. Готовясь к роли, она прошла всю серию, черпая вдохновение в Resident Evil 4, чтобы передать ту самую хрупкость человека перед лицом неизвестности.

Сегодня актриса надеется на возвращение к роли. Ей не терпится показать, как аналитический ум Грейс поможет ей выживать в мире, охваченном биологическими катастрофами, и дальше.