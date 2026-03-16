Актёр озвучки Леона Кеннеди из Resident Evil Requiem хотел бы вновь увидеть Шеву Аломар в серии

Ник Апостолидес, актёр, озвучивающий Леона Кеннеди в играх Resident Evil, рассказал в недавнем интервью, кого бы он хотел видеть в новом совместном приключении с Леоном. По его словам, им стала бы Шева Аломар из Resident Evil 5 — персонаж, которого многие фанаты считают недооценённым.
«Я всегда мечтаю о классных союзах», — признался Апостолидес на подкасте Friends Per Second. «Шева — невероятная героиня. Её недостаточно использовали. Мне бы очень хотелось увидеть её возвращение в новой основной игре и совместную работу с Леоном».
Resident Evil 5 остаётся одной из самых спорных частей франшизы: её хвалили за кооперативный геймплей, но критиковали за уход от классической атмосферы Resident Evil и спорные изображения Западной Африки. Тем не менее, Шева Аломар получила высокие оценки игроков за харизматичный и запоминающийся образ.
Ведущий подкаста Джейк Болдино также предложил идею, чтобы Леон вновь столкнулся с Альбертом Вескером — заклятым врагом Криса Редфилда, на что Апостолидес одобрительно кивнул.
Возвращение Шевы в будущих играх Resident Evil стало бы неожиданным, но крайне желанным событием для фанатов франшизы.
Было бы здорово увидеть ремейк Resident Evil 5.
Согласен, надо бы еще.
Сойдёт, если будет.