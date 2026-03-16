Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 643 оценки

Актёр озвучки Леона Кеннеди из Resident Evil Requiem хотел бы вновь увидеть Шеву Аломар в серии

IKarasik IKarasik

Ник Апостолидес, актёр, озвучивающий Леона Кеннеди в играх Resident Evil, рассказал в недавнем интервью, кого бы он хотел видеть в новом совместном приключении с Леоном. По его словам, им стала бы Шева Аломар из Resident Evil 5 — персонаж, которого многие фанаты считают недооценённым.

«Я всегда мечтаю о классных союзах», — признался Апостолидес на подкасте Friends Per Second. «Шева — невероятная героиня. Её недостаточно использовали. Мне бы очень хотелось увидеть её возвращение в новой основной игре и совместную работу с Леоном».

Resident Evil 5 остаётся одной из самых спорных частей франшизы: её хвалили за кооперативный геймплей, но критиковали за уход от классической атмосферы Resident Evil и спорные изображения Западной Африки. Тем не менее, Шева Аломар получила высокие оценки игроков за харизматичный и запоминающийся образ.

Ведущий подкаста Джейк Болдино также предложил идею, чтобы Леон вновь столкнулся с Альбертом Вескером — заклятым врагом Криса Редфилда, на что Апостолидес одобрительно кивнул.

Возвращение Шевы в будущих играх Resident Evil стало бы неожиданным, но крайне желанным событием для фанатов франшизы.

Dark1994

Норм шоколадка)

Tiger Goose

Было бы здорово увидеть ремейк Resident Evil 5.

0ncnjqybr
Её недостаточно использовали

Согласен, надо бы еще.

sa1958

Сойдёт, если будет.

