Актёр озвучки Леона Кеннеди объяснил, почему герой вернулся в Resident Evil Requiem

Апостолидес отметил, что важную роль в решении сыграло возвращение истории в Раккун-Сити — ключевое место для всей франшизы. По его мнению, если сюжет вновь затрагивает события, связанные с этим городом, в игре должен появиться персонаж, на которого трагедия Раккун-Сити оказала серьёзное влияние.

Разработчики выбрали именно Леона Кеннеди. Актёр считает, что это связано с популярностью героя после ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 4, которые вновь привлекли внимание к его сюжетной линии. Capcom решила продолжить развитие персонажа и показать, что происходит с ним в нынешнее время.

Апостолидес также подчеркнул, что карьера Леона и его психологические травмы во многом связаны с событиями в Раккун-Сити и полицейском участке RPD, где началась его история в 1998 году. Именно поэтому возвращение героя в игру выглядит логичным шагом для развития сюжета.

При этом новая часть делает ставку на двух главных персонажей — Леона и Грейс. По словам актёра, их истории и стиль игры заметно отличаются, из-за чего проект местами ощущается как две разные игры. Грейс больше связана с атмосферным хоррором и выживанием, тогда как Леон приносит в игру динамичный экшен.

Актёр считает, что такое сочетание стало удачным решением: разработчики сумели объединить классический хоррор и насыщенный экшен, сделав историю более разнообразной и интересной для игроков.