Аналитики Circana назвали Resident Evil Requiem самой продаваемой игрой года в США

По информации аналитика Мэта Пискателлы из Circana, главным игровым бестселлером года в США остается хоррор Resident Evil Requiem от Capcom. С момента релиза в конце февраля мировые продажи новинки превысили семь миллионов копий. Это официально лучший старт за всю 30-летнюю историю франшизы. На пятки лидеру наступает экшен Crimson Desert: вопреки сдержанным оценкам критиков, игра уже разошлась тиражом в пять миллионов экземпляров по всему миру.

Апрельский чарт продаж 2026 года в США также возглавила Resident Evil Requiem. Настоящей сенсацией стало второе место научно-фантастического приключения Pragmata — отличный результат для совершенно нового IP от Capcom. Третью строчку за апрель удерживает Crimson Desert, а следом за ней расположились симулятор MLB The Show 26 и Windrose. Если смотреть на общие итоги с начала года, то топ-3 замыкает MLB The Show 26, а четвертое и пятое места делят между собой Pokemon Pokopia и реслинг WWE 2K26.

Resident Evil Requiem доступна на всех основных игровых системах. Сюжет разворачивается спустя 28 лет после трагедии в Ракун-Сити, показанной в Resident Evil 3: Nemesis. В центре истории — знаменитый Леон С. Кеннеди и агент ФБР Грейс Эшкрофт. Напарники расследуют серию загадочных убийств, которые напрямую связаны со знаменитой вспышкой Т-вируса в 1998 году.