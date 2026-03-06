Аналитики назвали Steam ведущей платформой по продажам Resident Evil Requiem, опередившей PS5 и Xbox

Новый хоррор от Capcom — Resident Evil Requiem — продемонстрировал впечатляющий старт: согласно официальному отчету издателя, мировые отгрузки за первую неделю превысили 5 млн копий. Однако более детальная статистика от аналитического агентства Alinea Analytics раскрыла фундаментальный сдвиг в распределении аудитории франшизы.

Из 4,3 млн единиц, проданных напрямую конечным потребителям, львиная доля выручки — почти $200 млн из общих $340 млн — пришлась на Steam. Это событие аналитики называют «окончательным переходом» Resident Evil в статус ПК-ориентированной франшизы. На платформу Valve пришлось 2,3 млн копий, что составляет 53,1% от всей цифровой «активной базы» проекта.

На консольном рынке ситуация выглядит менее сбалансированной. Основная часть консольных игроков сосредоточена на PlayStation 5, в то время как продажи на Xbox Series X/S, по оценкам экспертов, не дотянули и до 300 тысяч экземпляров.

География продаж также претерпела изменения: одним из ключевых рынков для Requiem стал Китай. По сведениям Alinea Analytics, китайские пользователи обеспечили второе место по объему продаж в Steam и третье — на PlayStation 5, фактически сравнявшись по значимости с внутренним рынком Японии.

Эксперты связывают коммерческий успех Resident Evil Requiem со сменой приоритетов издателя. Вместо создания перегруженного открытого мира разработчики сделали ставку на максимальную концентрацию событий. Короткая, но насыщенная 10-часовая кампания в сочетании с отличной оптимизацией (в том числе под Steam Deck) привлекла взрослую аудиторию, которая ценит личное время и качество проработки выше, чем общее количество игровых часов.

Триумф Requiem в Китае и на глобальном рынке доказал эффективность стратегии Capcom — фокус на «отполированном» контенте и доступности на всех популярных устройствах приносит лучший финансовый результат.