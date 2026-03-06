Аналитики назвали Steam ведущей платформой по продажам Resident Evil Requiem, опередившей PS5 и Xbox

Новый хоррор от Capcom — Resident Evil Requiem — продемонстрировал впечатляющий старт: согласно официальному отчету издателя, мировые отгрузки за первую неделю превысили 5 млн копий. Однако более детальная статистика от аналитического агентства Alinea Analytics раскрыла фундаментальный сдвиг в распределении аудитории франшизы.
Из 4,3 млн единиц, проданных напрямую конечным потребителям, львиная доля выручки — почти $200 млн из общих $340 млн — пришлась на Steam. Это событие аналитики называют «окончательным переходом» Resident Evil в статус ПК-ориентированной франшизы. На платформу Valve пришлось 2,3 млн копий, что составляет 53,1% от всей цифровой «активной базы» проекта.
На консольном рынке ситуация выглядит менее сбалансированной. Основная часть консольных игроков сосредоточена на PlayStation 5, в то время как продажи на Xbox Series X/S, по оценкам экспертов, не дотянули и до 300 тысяч экземпляров.
География продаж также претерпела изменения: одним из ключевых рынков для Requiem стал Китай. По сведениям Alinea Analytics, китайские пользователи обеспечили второе место по объему продаж в Steam и третье — на PlayStation 5, фактически сравнявшись по значимости с внутренним рынком Японии.
Эксперты связывают коммерческий успех Resident Evil Requiem со сменой приоритетов издателя. Вместо создания перегруженного открытого мира разработчики сделали ставку на максимальную концентрацию событий. Короткая, но насыщенная 10-часовая кампания в сочетании с отличной оптимизацией (в том числе под Steam Deck) привлекла взрослую аудиторию, которая ценит личное время и качество проработки выше, чем общее количество игровых часов.
Триумф Requiem в Китае и на глобальном рынке доказал эффективность стратегии Capcom — фокус на «отполированном» контенте и доступности на всех популярных устройствах приносит лучший финансовый результат.
урааа пк победил
Как так, SONY меньше чем ПК?
Этого не может быть, значит занесли чемоданы этим аналитикам.
ПК игры не приносят прибыть.
Приносит только SONY
(Если что это сарказм, после недавнего их высера)