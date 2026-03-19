Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 690 оценок

Аналитики: PS5 стала самой популярной платформой для Resident Evil Requiem в США и Европе

Gruz_ Gruz_

Согласно предварительным данным от известных аналитиков Мэта Пискателлы и Кристофера Дринга, PS5 стала лидером по продажам Resident Evil Requiem на крупнейших рынках — в США и Европе. Статистика учитывает как цифровые копии, так и диски.

В США по итогам февраля консоль от Sony принесла игре наибольшую выручку. Хотя доля PS5 составила менее половины от общих продаж в стране, Пискателла отметил, что она все равно «значительно» опережает показатели на ПК. Полный отчет по американскому рынку ожидается в ближайшую пятницу.

«Да, PS5 также была лидирующей платформой для Requiem в США в феврале. На PS5 пришлось менее 50% от общих продаж игры в США за месяц, но она лидировала с заметным отрывом от ПК», — прокомментировал Пискателла.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе. По словам Кристофера Дринга, там доминирование платформы еще заметнее: на PS5 пришлось около 54% всех проданных копий игры. Также аналитик добавил, что европейский регион обеспечил примерно четверть от общемирового объема продаж Resident Evil Requiem.

Индустрия
28
38
Комментарии:  38
Niт6iтЛиsт4n

интеренсо это правда или сониманагеры чемоданчик денег подсуетили?

10
Greencore

Любители мыла и кинематогрофичных 30 ФПС.

9
Death to Spies

Ясно, пойду пить чай и играть в ПК версию))

7
Александр Гоголев

Красивый пистолет конечно РШ 12

6
Destroited
PS5 стала самой популярной платформой

звучит как резиновые секс куклы стали популярнее настоящих женщин

5
