Аналитики: PS5 стала самой популярной платформой для Resident Evil Requiem в США и Европе

Согласно предварительным данным от известных аналитиков Мэта Пискателлы и Кристофера Дринга, PS5 стала лидером по продажам Resident Evil Requiem на крупнейших рынках — в США и Европе. Статистика учитывает как цифровые копии, так и диски.

В США по итогам февраля консоль от Sony принесла игре наибольшую выручку. Хотя доля PS5 составила менее половины от общих продаж в стране, Пискателла отметил, что она все равно «значительно» опережает показатели на ПК. Полный отчет по американскому рынку ожидается в ближайшую пятницу.

«Да, PS5 также была лидирующей платформой для Requiem в США в феврале. На PS5 пришлось менее 50% от общих продаж игры в США за месяц, но она лидировала с заметным отрывом от ПК», — прокомментировал Пискателла.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе. По словам Кристофера Дринга, там доминирование платформы еще заметнее: на PS5 пришлось около 54% всех проданных копий игры. Также аналитик добавил, что европейский регион обеспечил примерно четверть от общемирового объема продаж Resident Evil Requiem.