Анализ Digital Foundry показывает впечатляющее освещение с трассировкой лучей Resident Evil Requiem на Switch 2

Resident Evil Requiem включен в число крупнейших сторонних игр, запланированных к выходу на Nintendo Switch 2. Консоль уже продемонстрировала свою эффективность в обращении со сторонними релизами, как в случае с Star Wars Outlaws, и фанаты ожидают, чем займется Capcom на этой системе. К счастью, первые впечатления от порта Resident Evil Requiem весьма вдохновляют.

Способность Nintendo Switch 2 к трассировке лучей вызвала споры из-за устаревшей архитектуры Ampere и портативного форм-фактора. Однако, похоже, разработчики уже успешно используют эту систему.

Это впечатляет, ведь предстоящая игра ужасов от Capcom полностью использует возможности трассировки лучей. Игра по сути построена на освещении с трассировкой лучей, и порт на Nintendo Switch 2 сохраняет эту особенность.

Хотя качество изображения и модели персонажей всё ещё хуже на гибридном оборудовании, но с трассировкой лучей дело обстоит иначе. Похоже, отражения, полученные с помощью трассировки лучей, демонстрируют наибольшую разницу между стандартной версией Resident Evil Requiem и версией для Nintendo Switch 2.

Важно отметить, что Capcom подтвердила полную трассировку пути в ПК-версии. Принимая это во внимание, сравнения весьма выгодны для консолей Nintendo.

Аналитики также подсчитали количество пикселей в первом трейлере Resident Evil Requiem, которое составляло около 600p. При масштабировании до 1080p это должно обеспечить хорошие результаты по всем параметрам.