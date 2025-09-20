Анализ Digital Foundry показывает впечатляющее освещение с трассировкой лучей Resident Evil Requiem на Switch 2

Resident Evil Requiem включен в число крупнейших сторонних игр, запланированных к выходу на Nintendo Switch 2. Консоль уже продемонстрировала свою эффективность в обращении со сторонними релизами, как в случае с Star Wars Outlaws, и фанаты ожидают, чем займется Capcom на этой системе. К счастью, первые впечатления от порта Resident Evil Requiem весьма вдохновляют.
Способность Nintendo Switch 2 к трассировке лучей вызвала споры из-за устаревшей архитектуры Ampere и портативного форм-фактора. Однако, похоже, разработчики уже успешно используют эту систему.
Это впечатляет, ведь предстоящая игра ужасов от Capcom полностью использует возможности трассировки лучей. Игра по сути построена на освещении с трассировкой лучей, и порт на Nintendo Switch 2 сохраняет эту особенность.
Хотя качество изображения и модели персонажей всё ещё хуже на гибридном оборудовании, но с трассировкой лучей дело обстоит иначе. Похоже, отражения, полученные с помощью трассировки лучей, демонстрируют наибольшую разницу между стандартной версией Resident Evil Requiem и версией для Nintendo Switch 2.
Важно отметить, что Capcom подтвердила полную трассировку пути в ПК-версии. Принимая это во внимание, сравнения весьма выгодны для консолей Nintendo.
Аналитики также подсчитали количество пикселей в первом трейлере Resident Evil Requiem, которое составляло около 600p. При масштабировании до 1080p это должно обеспечить хорошие результаты по всем параметрам.
Какая графика может быть на портативной кастрированной консоли?
600р, ох лол.
0_о э ?
исправить в плеере то, что говорят? ❌
удалять комменты с критикой ✅