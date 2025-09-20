ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 468 оценок

Анализ Digital Foundry показывает впечатляющее освещение с трассировкой лучей Resident Evil Requiem на Switch 2

KoRnEr KoRnEr

Resident Evil Requiem включен в число крупнейших сторонних игр, запланированных к выходу на Nintendo Switch 2. Консоль уже продемонстрировала свою эффективность в обращении со сторонними релизами, как в случае с Star Wars Outlaws, и фанаты ожидают, чем займется Capcom на этой системе. К счастью, первые впечатления от порта Resident Evil Requiem весьма вдохновляют.

Star Wars Outlaws дебютировала на Switch 2 - порт впечатлил поигравших качеством и оптимизацией

Способность Nintendo Switch 2 к трассировке лучей вызвала споры из-за устаревшей архитектуры Ampere и портативного форм-фактора. Однако, похоже, разработчики уже успешно используют эту систему.

Nintendo подтверждает, что Switch 2 использует DLSS и трассировку лучей

Это впечатляет, ведь предстоящая игра ужасов от Capcom полностью использует возможности трассировки лучей. Игра по сути построена на освещении с трассировкой лучей, и порт на Nintendo Switch 2 сохраняет эту особенность.

Хотя качество изображения и модели персонажей всё ещё хуже на гибридном оборудовании, но с трассировкой лучей дело обстоит иначе. Похоже, отражения, полученные с помощью трассировки лучей, демонстрируют наибольшую разницу между стандартной версией Resident Evil Requiem и версией для Nintendo Switch 2.

Важно отметить, что Capcom подтвердила полную трассировку пути в ПК-версии. Принимая это во внимание, сравнения весьма выгодны для консолей Nintendo.

Аналитики также подсчитали количество пикселей в первом трейлере Resident Evil Requiem, которое составляло около 600p. При масштабировании до 1080p это должно обеспечить хорошие результаты по всем параметрам.

Комментарии:  4
Denv3r 13

Какая графика может быть на портативной кастрированной консоли?

5
Dark1994

600р, ох лол.

3
Neko-Aheron

0_о э ?

создатель русского репа

исправить в плеере то, что говорят? ❌
удалять комменты с критикой ✅