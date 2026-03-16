ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 634 оценки

Анджела Эштон планирует продолжить карьеру в игровой индустрии после дебюта в Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Британская актриса Анджела Эштон, исполнившая роль Грейс в Resident Evil Requiem, осталась в восторге от процесса создания видеоигр и выразила желание продолжить карьеру в этой индустрии. В интервью каналу Skill Up она призналась, что работа с технологией захвата движений (motion capture) стала для неё особенным и крайне увлекательным опытом, который она хотела бы повторить в будущем.

Работа над проектом Capcom так вдохновила актрису, что теперь она горит желанием вернуться в индустрию видеоигр. Особенно ее впечатлил процесс записи движений, подчеркнув, что открыта для любых интересных предложений в геймдеве.

«Мне безумно понравилось работать с захватом движений, и этот процесс принес мне море удовольствия. Я искренне надеюсь, что это не последняя моя работа в геймдеве, и открыта для предложений в самых разных жанрах», — поделилась артистка.

Искренний интерес Анджелы Эштон подтверждает: геймдев перестал быть придатком кинематографа, превратившись в самостоятельную и престижную сцену. Для современных актеров это уникальная возможность испытать новые технологии и достичь максимального погружения в образ. Пример Эштон наглядно показывает, что сегодня работа над видеоиграми ценится профессионалами так же высоко, как классические роли в театре или кино.

13
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Eclair_93

Наивная, очень скоро ее ИИшечка заменит.

2
J a r v i s
Мне безумно понравилось работать с захватом движений, и этот процесс принес мне море удовольствия. Я искренне надеюсь, что это не последняя моя работа в геймдеве, и открыта для предложений в самых разных жанрах

Да-да-да, кому ты пи*дишь деточка? Баблишка просто гребанула неплохо, вот и присосалась теперь, как пиявка ))

1