Анджела Эштон планирует продолжить карьеру в игровой индустрии после дебюта в Resident Evil Requiem

Британская актриса Анджела Эштон, исполнившая роль Грейс в Resident Evil Requiem, осталась в восторге от процесса создания видеоигр и выразила желание продолжить карьеру в этой индустрии. В интервью каналу Skill Up она призналась, что работа с технологией захвата движений (motion capture) стала для неё особенным и крайне увлекательным опытом, который она хотела бы повторить в будущем.

Работа над проектом Capcom так вдохновила актрису, что теперь она горит желанием вернуться в индустрию видеоигр. Особенно ее впечатлил процесс записи движений, подчеркнув, что открыта для любых интересных предложений в геймдеве.

«Мне безумно понравилось работать с захватом движений, и этот процесс принес мне море удовольствия. Я искренне надеюсь, что это не последняя моя работа в геймдеве, и открыта для предложений в самых разных жанрах», — поделилась артистка.

Искренний интерес Анджелы Эштон подтверждает: геймдев перестал быть придатком кинематографа, превратившись в самостоятельную и престижную сцену. Для современных актеров это уникальная возможность испытать новые технологии и достичь максимального погружения в образ. Пример Эштон наглядно показывает, что сегодня работа над видеоиграми ценится профессионалами так же высоко, как классические роли в театре или кино.